Sebastian Vettel se ha mostrado muy feliz con su nuevo coche para esta temporada en Aston Martin, el AMR22. El piloto alemán quiere volver a brillar y aspirar a luchar por los primeros puestos en cada prueba. En su primer año en la escudería británica solo logró un podio en Bakú y sumar un total de 43 puntos, ocupando la duodécima posición de la clasificación final del Mundial.

"Miren este coche, ¿quién no se sentiría emocionado por la perspectiva de competir con eso? Me gusta el aspecto de los coches nuevos y las razones que están detrás de los cambios en las reglas. Tienen sentido. Los coches se ven bastante diferentes y casi futuristas", señaló.

No obstante, reconoce que todavía no ha escogido el apodo para su monoplaza: "Normalmente le pongo nombre antes de que comience la temporada junto con los mecánicos. Necesito sentirlo primero. Creo que depende de cómo sea el coche al conducirlo, pero encontraremos algo divertido que encaje con la personalidad del coche. No lo sé, si hay alguna sugerencia...".

El cambio reglamentario es algo que no asusta a 'Seb', sino todo lo contrario: "Creo que siempre es emocionante cada vez que tienes un cambio tan grande en las reglas. No es algo que suceda a menudo, así que, como piloto, siempre tienes un poco más de curiosidad cuando vuelves de las vacaciones de invierno. Para mí, es el segundo año de un proyecto con una gran ambición. Lo veo en todo lo que sucede a mi alrededor, especialmente en la inversión en recursos e instalaciones. Siento la responsabilidad de cumplir para todos y mi motivación es muy alta. Las pruebas en Barcelona servirán para sacar conclusiones. Siempre digo que tu primer día en un coche nuevo te dice qué tipo de año esperar y hasta entonces mi predicción es un poco inútil".

"Lo que sí sé es que nuestra atención ha estado en 2022 durante mucho tiempo porque las nuevas reglas son una oportunidad para dar un buen salto adelante. Pero estoy seguro de que todos los equipos piensan igual y no podemos subestimarlos, así que mantengo los pies en el suelo y creo que los favoritos siguen siendo los mismos. Prefiero ser realista en lugar de hacer predicciones audaces. Pronto descubriremos cómo de bueno es nuestro coche y espero que podamos tener una buena recompensa por el arduo trabajo de todos durante los últimos 12 meses", añadió.

El principal objetivo de Aston Martin y sus dos pilotos, Lance Stroll y el propio Vettel, está claro: "Es imposible decir dónde estaremos, pero sabemos dónde queremos estar, queremos ser mejores que el año pasado. Tuvimos dificultades y, por muchas razones, debería ser mejor que el año pasado. Al mismo tiempo, hay muchas cosas: nuevos neumáticos, un coche nuevo, muchos retos diferentes... Espero que la parrilla se apriete y haya más oportunidades que el año pasado de correr en la parte delantera. Por el momento no sabemos dónde estaremos, tenemos que tener paciencia, esperar más días, pero la emoción está muy alta y también el potencial del equipo".

"Hay que aprovechar el impulso y mejorar el coche durante la temporada. Lo principal es seguir avanzando y ascendiendo. Todos quieren ganar, incluido yo. Nadie estaría en la F1 si su sueño no fuera ganar. Yo no soy diferente. Este es sólo el segundo año de un plan de cinco años, así que todavía estamos bastante cerca del inicio. Este equipo tiene grandes ambiciones, grandes planes y estoy muy emocionado de formar parte de esto", continuó.

Por último confesó cuál era su pasión aparte del automovilismo: "Siempre he estado en esto de los coches. Siempre soñé dedicarme a esto. Aunque hubo una fase de pequeño que corría por mi casa y gritaba: 'Quiero ser Michael Jackson'. Al final no me dediqué a ello porque tenía cero talento a la hora de cantar".

"He sido bastante afortunado porque descubrí las carreras en cierto punto de mi vida y me pude meter de lleno en ello con éxito. Mi padre me llevó a los circuitos y así no tuve que cantar", concluyó el piloto alemán.