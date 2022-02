Sebastian Vettel ha reaparecido en la presentación de Aston Martin y su look no tiene nada que ver con el de la presentación del curso pasado. Porque el alemán ha lucido melena y las redes sociales no han podido evitar comentar los cambios con respecto al año pasado.

"La mayor remontada de Vettel en su vida. Ni aquella en el GP de Brasil...", coincidían algunos usuarios de Twitter al comentar el look del cuatro veces campeón del mundo.

Vettel ha analizado el nuevo coche y cuáles son las opciones de Aston Martin en esta nueva temporada. "Pronto descubriremos cómo de bueno es nuestro coche y espero que podamos tener una buena recompensa por el arduo trabajo de todos durante los últimos 12 meses", ha expresado.

"Creo que siempre es emocionante cada vez que tienes un cambio tan grande en las reglas. No es algo que suceda a menudo, así que, como piloto, siempre tienes un poco más de curiosidad cuando vuelves de las vacaciones de invierno. Para mí, es el segundo año de un proyecto con una gran ambición", dice el que fuera campeón con la escudería Red Bull.

"Es imposible decir dónde estaremos, pero sabemos dónde queremos estar, queremos ser mejores que el año pasado. Tuvimos dificultades y, por muchas razones, debería ser mejor que el año pasado. Al mismo tiempo, hay muchas cosas: nuevos neumáticos, un coche nuevo, muchos retos diferentes... Espero que la parrilla se apriete y haya más oportunidades que el año pasado de correr en la parte delantera. Por el momento no sabemos dónde estaremos, tenemos que tener paciencia", ha indicado.

El famoso nombre al coche

Se ha convertido en ritual que Seb bautice el coche a comienzo de cada temporada. Sin embargo, parece que en este 2022 se lo ha tomado con más calma: "No lo sé todavía. Normalmente le pongo nombre antes de que comience la temporada junto con los mecánicos. Necesito sentirlo primero".

"Creo que depende de cómo sea el coche al conducirlo, pero encontraremos algo divertido que encaje con la personalidad del coche. No lo sé, si hay alguna sugerencia...", dice el alemán.