Un exnúmero 1 señala la principal diferencia entre Carlos Alcaraz y Sinner comparándolos con el 'Big Four'

Jim Courier ha explicado que mientras que el italiano se parece "mucho" a Djokovic, el murciano "ha tomado las mejores partes de todos".

"Habrían sido competitivos contra el Big Four"

Tras haber 'monopolizado' los últimos nueve Grand Slams, nadie tiene dudas de que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están varios escalones por encima del resto de tenistas del circuito.

Los récords que ambos están batiendo, sobre todo el murciano, hacen que muchos les comparen con el 'Big Three', es decir, con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Es el caso de Jim Courier, exnúmero 1 del mundo, que también ha metido en el debate a Andy Murray: "Creo que habrían sido competitivos contra el Big Four. Probablemente crecieron viéndolos y copiando lo que hacían".

"Durante el último año y medio han ganado todos los Grand Slams. Pueden jugar en cualquier superficie, son jóvenes y se mueven increíblemente bien", ha explicado en el podcast Tennis Insider Club.

De hecho, considera que Carlos y Jannik no tienen grandes "debilidades": "Durante la mayor parte de la historia del tenis podías ser un gran jugador teniendo alguna debilidad. Ahora mismo, Sinner y Alcaraz no tienen debilidades".

Eso sí, el cuatro veces ganador de Grand Slam apunta una principal diferencia entre los dos jugadores del momento: mientras el italiano se parece a Djokovic, el murciano aúna características de los cuatro.

"Jannik se parece mucho a Novak en cómo se mueve y juega. Carlos no se parece a nadie, es algo propio. Ha tomado las mejores partes de todos", ha zanjado Courier.