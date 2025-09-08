La llamativa reflexión de Alonso tras su abandono en Monza: "No necesito buen rendimiento..."

El asturiano está cansado de firmar buenas actuaciones que no se traduzcan en puntos. Su abandono en Monza fue una prueba más de su mala suerte.

Fernando Alonso volvió a ser víctima de la mala fortuna en el Gran Premio de Italia. El asturiano firmó una clasificación fantástica en la jornada del sábado consiguiendo meterse en la 'Q3', algo que nadie esperaba viendo el rendimiento del Aston Martin.

Durante la carrera, Fernando llegó a ponerse séptimo pero una rotura en suspensión del monoplaza tiro por tierra todo lo conseguido previamente en el Gran Premio. "Es increíble", exclamó Alonso por radio cuando vio que su Aston Martin no daba para más.

Tras la prueba, el bicampeón del mundo analizó los episodios de mala fortuna que ha estado teniendo durante la temporada. Fernando es consciente de la cantidad de puntos que le han costado: "Los coches están rodando y sólo Nico se ha retirado, no sé lo que le ha pasado. 19 coches están bien. No ha cambiado nada realmente, no necesito tener un buen rendimiento, necesito los puntos".

"El rendimiento siempre está bien, no recuerdo tener un mal rendimiento, ya sea por parte del equipo o por mi parte en 22 temporadas, así que eso no es lo más importante", reconoció Alonso en unas declaraciones para los medios presentes en Monza.