Piastri pide explicaciones tras la decisión de McLaren en Monza: "Necesitamos..."

El australiano dijo ante los medios que sí entendía la decisión, pero que la norma interna en McLaren debería ser más clara.

Fue una de las decisiones más llamativas del fin de semana en Monza. Las órdenes de equipo en McLaren por una parada lenta que perjudicó a Lando Norris. Le pidieron a Oscar Piastri por la radio que le dejara pasar... y este no protestó al menos públicamente.

Al finalizar la carrera, ante los medios de comunicación, Piastri pidió a McLaren "aclarar más" en qué situaciones debían cambiar o no las posiciones por orden del equipo.

"Entiendo la decisión, ha sido lo mejor para el equipo. Todavía tenemos cosas que debatir. Es algo que hemos debatido, pero necesitamos aclararlo más", ha dicho el actual líder del mundial de la Fórmula 1. Tiene 324 puntos, 31 más que su compañero de equipo.

Oscar no lo pasó bien en Italia. Sufrió más de lo esperado y se vio superado por Max Verstappen con el Red Bull, un coche inferior: "Ha sido difícil al principio. No han sido mis mejores primeras vueltas, pero parecíamos tener buen ritmo comparado con Charles Leclerc en las primeras vueltas y le he podido adelantar y desde entonces ha sido una carrera muy solitaria".

"Me ha costado un poco, particularmente la primera parte de la carrera. El coche no estaba como a mí me gustaba y una vez he perdido los neumáticos me he sentido mejor, lo cual no es una buena señal. Contento con los puntos. Hemos ido tan largos con el medio que el blando parecía un buen neumático para el final. Nos hemos quedado fuera por si salía un coche de seguridad, pero no ha salido".

Y le entró la risa cuando le pidieron que comentara la decisión de McLaren de que dejara pasar a Norris: "Max Verstappen tenía una ventaja muy grande, no tenía sentido quedarse en pista más tiempo. Y lo del final... bueno".

Un fin de semana de mucho aprendizaje para él de cara a las citas definitivas que se vienen en la lucha por el título: "Creo que hay muchas cosas que aprender de este fin de semana. Contento e intentaremos ser más fuertes el próximo fin de semana".