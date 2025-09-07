La decepción de Alonso después de su abandono con el Aston Martin en Monza: "Tendríamos veinte puntos más..."

El asturiano ha analizado el fallo que le ha dejado fuera de la carrera cuando rodaba en séptimo lugar y que le ha impedido puntuar en el Gran Premio de Italia.

Fernando Alonso no ha podido puntuar en el Gran Premio de Italia. El bicampeón ha visto como su Aston Martin se quedaba sin potencia alrededor de la vuelta quince. Momentos después, la escudería le daba la orden de retirar el coche del asfalto por una rotura en la suspensión.

Alonso había llegado a ponerse séptimo pero la mala suerte volvió a tomarla con él. A Fernando no le quedó más remedio que decir adiós a la carrera y despedirse de una nueva opción de conseguir puntos. Ni el propio Alonso ni su compañero de equipo Lance Stroll fueron capaces de sumar en una carrera que se terminó llevando Max Verstappen.

Fernando, tras la prueba, analizó el fallo en el Aston y las consecuencias de una mala fortuna que ya le ha atizado varias veces esta temporada: "La suspensión ha cedido, y tuvimos que retirar el coche. Éramos 7º y son decenas de puntos que la mala suerte nos está quitando. Buena salida y estábamos manteniendo al grupo detrás".

"Hemos ejecutado el fin de semana perfectamente, pero otra vez la mala suerte. Es un piano que seguimos cogiendo cada fin de semana, así que tendremos que revisarlo. No tenemos ninguna aspiración este año, pero por méritos deberíamos tener 20 puntos más", ha reconocido Alonso en declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Fernando ya mira hacia el Gran Premio de Azerbaiyán que se disputará en el circuito de Bakú dentro de dos semanas. El asturiano busca seguir consolidándose en una zona de puntos en la que no ha podido estar en Monza debido a un nuevo episodio de mala suerte.