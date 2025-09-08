El jefe de Aston Martin responde a la decepción de Alonso en Monza: "Es fácil señalar al piloto, pero..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, insiste en que "analizarán" al máximo el coche para averiguar porque se rompió la suspensión de manera inesperada.

Falló el Aston Martin, una vez más, y Fernando Alonso se quedó sin puntos también en Monza. Se rompió la suspensión del monoplaza cuando el piloto caminaba en séptima posición en una brillantísima actuación. El equipo no se explica qué es lo que pudo ocurrir y rechazan echarle la culpa a Fernando.

En 'SoyMotor', Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha respondido a la decepción que manifestó Fernando al finalizar la prueba: "Todavía no sabemos qué ha ocurrido. Tenemos que analizar, el coche viajará con nosotros en el avión esta noche y analizaremos todo".

"No hemos visto nada, sería fácil decir que se fue largo o algo, pero no hemos visto nada inusual y creo que es importante que hagamos. Es fácil señalar al piloto, cualquier incidente, le hemos dicho a Lance Stroll que tuviera cuidado en ese área, es lo único que podemos hacer, aunque no tenga nada que ver. Es lo que tienes que hacer y ahora analizaremos", dice uno de los hombres fuertes de Aston Martin.

Explica que no han tomado ningún riesgo con el coche y que las piezas de las suspensiones no eran antiguas: "Para todos los equipos, la seguridad es lo primero, nadie va a arriesgar en ese sentido. Nadie arriesgaría con sus suspensiones, porque sólo te haces daño a ti mismo, no sumas puntos. Los equipos son muy profesionales y no toman riesgos con los factores de seguridad, así que estoy bastante relajado en ese sentido".

"Cuando estamos en Monza queremos tener el coche con menos drag y en Mónaco el coche con más carga. Cada uno elige como optimizar. Con esta generación de coches, hemos visto problemas que no habíamos tenido nunca", indica Krack.

Estaba haciendo magia

Con un coche que estaba entre los peores de la parrilla, otra vez Fernando estaba haciendo magia. En una posición que el Aston Martin no merecía. Caminaba séptimo con Gabriel Bortoleto por detrás y afianzando un resultado brutal. Pero entonces el coche le volvió a abandonar.

Una vez más. Un Alonso resignado, con una suerte terrible en este 2025. Él ya sólo piensa en las nuevas normas de la temporada que viene y en el coche que construirá Adrian Newey.