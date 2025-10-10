Red Bull sí intentó fichar a Alex Palou: así fue la negociación con el jefe... que McLaren paró

El piloto de la IndyCar ha contado en su juicio contra McLaren que en el año 2023 hubo conversaciones con Helmut Marko para incorporarse al equipo B de Red Bull, entonces AlphaTauri.

En el juicio entre Alex Palou y McLaren, en el que la escudería le reclama más de 20 millones de euros, el piloto ha desvelado qué ocurrió en aquel año 2023 en el que pudo realmente aterrizar en la Fórmula 1. Ante el fichaje de Oscar Piastri por el equipo papaya, movimiento que le enfadó, el español inició conversaciones con Red Bull para recalar en el equipo B.

'Motorsport' ha desvelado la declaración del actual campeón de la IndyCar: "Había rumores en prensa sobre el asiento de AlphaTauri y mi nombre estaba en ellos. En junio de 2023 tuve una conversación en este sentido con Helmut Marko. Estaba abierto a que pilotara con ellos y me preguntó por mis opciones de desvincularme de McLaren...".

Pero todo cambió por una llamada del jefe de McLaren a Red Bull: "Zak Brown llamó a Helmut y por lo que parece le dijo que ya no estaba interesado. No sé qué pasó en esa conversación, pero seguro que no ayudó porque, de repente, Marko dejó de estar interesado...".

Aquel fichaje quedó frustrado y Palou se acabó olvidando de la Fórmula 1 para centrarse en la IndyCar. Porque la puerta de McLaren se cerró en el momento en el que apostaron por el jovencísimo Oscar Piastri, algo que no le sentó bien. "Me cabreé y me preocupé cuando McLaren fichó a otro piloto novato...", detalla.

"Pedí a mis abogados que hablaran con él del tema y él les dijo que necesitaban a alguien que pudiera ser rápido para 2023, pero que no interferiría en mis posibilidades de correr en F1", ha explicado Palou.

Zak Brown se justificó y defendió que él no había tomado la decisión de fichar a Piastri: "Me dijo que la decisión de fichar a Oscar no fue suya, sino del jefe de equipo, Andreas Seidl. Me dijo que su rendimiento se evaluaría junto con el mío para el asiento de 2024 y que, según su parecer, mis opciones con la F1 no se verían afectadas por la llegada de Oscar".

Pero Brown no le dijo la verdad. Sus opciones sí se vieron afectadas y Palou se quedó sin asiento en McLaren. Apostó todo a la IndyCar y ya es cuatro veces campeón de la competición con el equipo Chip Ganassi. Todo un héroe en el deporte de Estados Unidos.