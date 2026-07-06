Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija

El contexto Begoña Gómez pidió permiso al juez Peinado para poder salir de España para acompañar a Sánchez a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN e ir a la graduación de su hija en Londres.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no podrá asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía, pero sí viajará a Londres para la graduación de su hija. El juez Antonio Viejo Llorente autorizó la salida a Londres, pero denegó el viaje a Ankara al considerar innecesaria su presencia y por el riesgo de fuga, ya que Turquía no pertenece al espacio de cooperación judicial de la UE. La polémica surgió por un auto previo del juez Peinado, que sugería que los agentes que custodian a Gómez podrían facilitar su huida, lo cual fue criticado por el Gobierno y el sindicato policial JUPOL.

Begoña Gómez no podrá ir a la cumbre de la OTAN en Turquía, pero sí podrá viajar a Londres la próxima semana para asistir a la graduación de su hija. Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, otro juez ha resuelto el asunto del pasaporte de Begoña Gómez ya que el juez Peinado, encargado de la causa, se ha ido de vacaciones sin resolverlo.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pidió el pasado martes permiso al juez Juan Carlos Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez explicó que el viaje a Ankara "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al Presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". El escrito lo acompañaba de la invitación oficial que envió Emine Erdogan, esposa del presidente de la Republica de Turquía.

La defensa de Gómez explicó que el viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio, mientras que la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. La vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña.

El abogado Antonio Camacho apuntó en su escrito que el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de su representada.

Dado que tanto Peinado como su sustituto natural, Carlos Valle, están de vacaciones, la decisión final la ha tomado el magistrado Antonio Viejo Llorente, quien ha admitido parcialmente el recurso de la mujer del presidente del Gobierno en un escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Parcialmente porque ha rechazado entregarle el pasaporte para que pudiera viajar a Ankara para asistir la cumbre de la OTAN ya que considera que no es "precisa su asistencia al acto institucional a celebrar careciendo la solicitante de la representación del Estado español o del Gobierno de España, no existiendo un deber jurídico de asistir a dicho acto, habiendo sido convocada por razones de cortesía institucional, por lo que se considera no justificada su salida a un estado extracomunitario, al comportar un mayor riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia".

De hecho, el juez también ha argumentado el rechazo porque Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional".

En cambio, sí le entregará el pasaporte porque la autoriza a viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija dada "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Regresada a territorio español, Begoña Gómez deberá depositar el pasaporte en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno, es decir, el 13 de julio.

Polémica con el juez Peinado

El auto en el que el juez Peinado abría juicio oral a Begoña Gómez y le retiraba el pasaporte generó hace dos semanas una enorme polémica, principalmente por su argumentación sobre que los agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una supuesta huida. Tal fue el revuelo que hasta entre los magistrados se consideró "jurídicamente muy discutible" el escrito del juez.

Estas afirmaciones no solo generaron una indignación en el Gobierno, tampoco sentaron bien en el sector policial. Tanto es así que el sindicato policial JUPOL emitió un comunicado en el que denunció que el magistrado haya defendido en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez que los agentes del Palacio de la Moncloa podrían ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de España.

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