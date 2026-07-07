Cristiano Ronaldo ve a España en la final del Mundial: "Llegará... o estará muy cerca"

El portugués se despide de los mundiales eliminado por España en octavos de final, tal y como ocurrió en Sudáfrica 2010.

España vuelve a eliminar a Portugal en un Mundial. Otra vez en octavos de final. Como en 2010. Y Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales tras seis participaciones. La imagen entre lágrimas al finalizar el partido han dado la vuelta al mundo.

Después, ante los medio, Cristiano lanzó elogios para la selección que entrena Luis de la Fuente: "Nos eliminó un equipo que creo que llegará a la final, o estará muy cerca de ella".

Ronaldo ve a España en la final... o muy cerca. Se medirá a Bélgica en cuartos de final y si avanza, a Francia o a Marruecos.

"Me voy con la conciencia tranquila, porque dimos lo mejor de nosotros y, cuando eso sucede, no hay nada de qué quejarse", dijo Cristiano en palabras que publica 'Marca'.

Su rostro reflejaba la tristeza del que sabe que cierra una etapa gloriosa: "Me voy triste. Jugamos un buen partido y podría haber ganado cualquiera. Así es el fútbol. Es frustrante irse así, pero me voy con la conciencia tranquila".

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