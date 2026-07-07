Radiografía del caso Le Pen: ¿de qué se le acusa y a qué penas se enfrenta la líder de la extrema derecha francesa?

El contexto Si mantienen la pena de cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, Le Pen quedaría automáticamente apartada de la carrera presidencial de 2027, lo que abriría la puerta a una candidatura del presidente del RN, Jordan Bardella.

La justicia francesa emitirá una decisión crucial para el futuro político de Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, sobre el caso de malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo. Si el Tribunal de Apelación de París confirma la condena de cinco años de inhabilitación, Le Pen quedaría fuera de la carrera presidencial de 2027, favoreciendo a Jordan Bardella como candidato. Existen tres posibles fallos: confirmación, modificación o revocación de la condena. La Fiscalía ha solicitado mantener la inhabilitación y una pena de prisión. Bardella ha expresado su apoyo incondicional a Le Pen, destacando su fortaleza y resiliencia política.

La justicia francesa toma este martes una decisión clave para el futuro político de Marine Le Pen, con la sentencia que dictará el Tribunal de Apelación de París sobre el caso de los asistentes en la Eurocámara del Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN), en el que la líder ultraderechista fue condenada en primera instancia por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo.

Tras alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales de 2017 y 2022 frente a Emmanuel Macron, Le Pen llega al final de una década de macronismo en la posición más favorable de su trayectoria política. Sin embargo, el fallo judicial, previsto para las 13.30 horas (11.30 GMT), puede alterar el panorama político francés.

Los magistrados deberán decidir si confirman la condena impuesta en primera instancia por malversación de fondos públicos en el denominado caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN).

Si mantienen la pena de cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, Le Pen quedaría automáticamente apartada de la carrera presidencial de 2027, lo que abriría la puerta a una candidatura del presidente del RN, Jordan Bardella, también favorito en los sondeos.

Se contemplan tres escenarios a partir de las posibles sentencias: confirmación íntegra de la condena; reducción o modificación de la pena de inhabilitación, permitiendo a Le Pen seguir siendo candidata; o revocación total o parcial del fallo dictado en primera instancia. Pero los analistas señalan que solo la absolución despejaría realmente sus aspiraciones al Elíseo.

El tribunal también deberá pronunciarse sobre el fondo del caso, es decir, si existió un sistema organizado para emplear fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios en la financiación de empleados que, en realidad, desempeñaban funciones para el partido entre 2004 y 2016.

En marzo de 2025, el Tribunal Penal de París declaró culpables a 25 acusados de haber participado en ese sistema y estimó el perjuicio económico en 3,2 millones de euros, una vez descontadas las cantidades ya reembolsadas. Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión -dos de ellos firmes, con posibilidad de cumplimiento mediante pulsera electrónica-, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Solo una parte de los condenados recurrió la sentencia, once concretamente, además de Le Pen y el partido. Durante el juicio de apelación, Le Pen volvió a rechazar la existencia de un "sistema" y defendió su "buena fe".

La Fiscalía pidió mantener la pena de cinco años de inhabilitación, junto con cuatro años de prisión -tres de ellos con suspensión- y una multa de 100.000 euros. La líder ultraderechista ya había advertido de que no haría campaña si la condena de inhabilitación quedaba confirmada o si quedaba bajo control electrónico.

A pocas horas de conocerse el fallo, Jordan Bardella publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a Le Pen en el que recordó que fue ella quien, hace catorce años, le transmitió "el gusto por el compromiso" y el deseo de dedicar su vida a la política.

El presidente del RN elogió su "fortaleza", su "resiliencia" y su "convicción de que Francia merece que se luche por ella". "Nada justifica que Marine Le Pen sea excluida de la elección del pueblo francés y se le impida presentarse ante él", escribió Bardella, quien concluyó asegurando que su apoyo a la dirigente es "total" y que su lealtad "jamás dependerá de las circunstancias".

El también presidente del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo aseguró que su formación ha "anticipado los diferentes escenarios" y afirmó estar "preparado para asumir las consecuencias" de la decisión que adopte el Tribunal de Apelación de París.

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