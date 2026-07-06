Mikel Merino vuelve a aparecer y España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos

España derrota a Portugal con un gol en el descuento y ya está en los cuartos de final. La entrada de Ferran Torres lo cambió todo.

España está en cuartos de final del Mundial. España ha eliminado a Portugal, ha eliminado a un Cristiano Ronaldo que se despide así de las citas mundialistas, después de seis apariciones.

Ganó la selección de Luis de la Fuente con un gol de Mikel Merino en el descuento. Otra vez él. Como en la Eurocopa contra Alemania en cuartos de final. Ahí apareció para clasificar a España y ahora, contra los lusos, lo ha vuelto a hacer.

España rompe así la maldición de octavos de final: cayó en 2022 contra Marruecos y en 2018 contra Rusia, la anfitriona.

Mereció más el cuadro español, pero el ritmo portugués era tan lento que durante muchos minutos no ocurrió nada. En el primer acto hubo muchas ocasiones claras. Diogo Costa apareció y evitó el tanto de Álex Baena, siempre activo por la banda izquierda. Mikel Oyarzabal la lanzó fuera en un mano a mano. Impropio de él en este torneo.

Portugal también tuvo las suyas. Unai Simón voló para evitar el gol de Cristiano. Y Nuno Mendes se estrelló contra el palo tras un despeje de Pedro Porro.

Ferran Torres lo cambió todo

A Ferran Torres se le resiste el gol, pero ya ha sumado su primera asistencia. Fue fundamental en este duelo de octavos. Cambió el partido en el tramo final, dando mucha profundidad en cada jugada. Y tuvo premio.

Le dio el pase a un Mikel Merino que volvió a aparecer. Como en la Eurocopa. Y España sigue adelante. Está en cuartos de final del Mundial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido