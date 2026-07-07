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Cumbre de la OTAN

Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa

El contexto El presidente del Gobierno viaja a Ankara (Turquía) dispuesto a defender la posición del Ejecutivo de no elevar al 5% el gasto militar, recordando que son uno de los ocho principales contribuyentes de la OTAN en el apoyo a Ucrania.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este lunes en Egipto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este lunes en Egipto.Yoan Valat - EFE
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Donald Trump y sus mil frentes de batalla marcarán una cumbre de la OTAN en la que se prevé que España también reciba algún ataque por parte del mandatario estadounidense, que ha llevado su intervencionismo incluso al Mundial de fútbol. Ante la previsión de estos ataques, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacerse un escudo de datos para defender la posición de España de no aumentar el gasto en defensa al 5% que exige Trump.

Sánchez ha preparado una serie de datos y de puntos clave que defienden que España "es un aliado que cumple con sus compromisos, lidera y actúa donde se le necesita" sin que ello conlleve "renunciar a sus principios". Para empezar, el Gobierno destaca que España consolida su gasto en defensa en el 2% en 2026, "el triple" que en 2018, estando además entre los ocho principales contribuyentes de la OTAN en apoyo a Ucrania.

"Frente al objetivo del 5% del PIB, España propone un modelo que refuerza nuestra seguridad y la hace compatible con el fortalecimiento del estado del bienestar y el saneamiento de las cuentas públicas", añaden desde Moncloa, que hablan de que España es el cuarto país de la OTAN que más ha incrementado su inversión en defensa desde el año 2020.

Finalmente, Sánchez no estará acompañado en este viaje por su esposa, Begoña Gómez, después de que el juez le haya denegado la petición de salir fuera de España.

El Gobierno de Sánchez fue el único que en la cumbre del año pasado no se comprometió a llegar a un 5% de su PIB en gasto en defensa, algo que ha multiplicado las declaraciones del presidente de Estados Unidos contra España. El Ejecutivo usará los mismos argumentos ante las dudas del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que España pueda cumplir sus compromisos destinando al gasto militar un máximo del 2,1% de su PIB.

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