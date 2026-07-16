Lewis Hamilton asegura no estar enfocado en el título de F1: "No estoy pensando en el campeonato"

El heptacampeón del mundo prefiere poner la vista en las siguientes carreras y tener buenos resultados, antes que afirmar que peleará con los Mercedes por el Mundial.

El Mundial de Fórmula 1 2026 está más vivo que nunca. Tras el dominio de Kimi Antonelli a comienzo de temporada, el liderato del joven italiano se ha visto afectado por la lucha interna con George Russell en Mercedes. Sin embargo, dicha disputa ha ido en beneficio de un ex de la casa alemana como es Lewis Hamilton.

El heptacampeón del mundo huele la sangre y, tras su victoria en el GP de Barcelona-Catalunya, él y Ferrari están cada vez más pegados al líder de la clasificación. A pesar de estar atravesando el ecuador del campeonato y su notable rendimiento, Lewis todavía se desmarca como candidato al título.

"Estoy muy, muy orgulloso de todo el equipo de la fábrica; cada persona del equipo aporta algo valioso. Todos estamos mejorando, todos nos estamos esforzando un poco más que antes, y estamos trabajando de forma más cohesionada y unida que antes", ha comentado Hamilton en declaraciones recogidas por 'RacingNews365' antes del GP de Bélgica.

Antes de que arranque el fin de semana en Spa, el británico ha agradecido el esfuerzo de sus compañeros en Ferrari para mejorar su rendimiento, en comparación con el año pasado. "El equipo ha trabajado muchísimo para dar un paso adelante con el motor; no es el paso definitivo, pero es un paso adelante, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo", ha añadido.

Por último, Hamilton se ha desmarcado de la lucha por el Mundial. "Pero no estoy pensando en el campeonato, estoy pensando en cada carrera y en ejecutarla de una manera (como lo hicimos en Barcelona), porque las paradas en boxes y la estrategia estuvieron todas sincronizadas", ha concluido el piloto.

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