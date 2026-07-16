Pérez recuerda sus "complicados" años con Verstappen: "Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo"

El piloto mexicano de Cadillac ha recordado recientemente cómo vivió su paso por Red Bull y ha revelado los entresijos de una "complicada" situación en el equipo austríaco como compañero de Max.

La etapa de 'Checo' Pérez en Red Bull fue una de las más comentadas en la Fórmula 1 en los últimos años. El mexicano compitió en la escudería austríaca junto a Max Verstappen durante cuatro años, una dinámica que propició "momentos muy duros" durante la estancia del actual piloto de Cadillac en el equipo del toro rojo, como el piloto ha comentado en más de una ocasión.

Esta vez ha revelado mucho más acerca de lo que ocurría en el taller de Red Bull, donde afirma, vivió una "genial" etapa: "Fue fantástica. Sabía que me incorporaba a Red Bull, a un proyecto que se había ido construyendo a lo largo de los años en torno a Max. Cuando me ficharon, estaba muy claro". Una llegada a Milton Keynes que inició con una llamativa conversación con Christian Horner.

"La primera vez que conocí a Christian, me dijo: 'Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo. De lo contrario, estaríamos encantados de correr con un solo coche. Todo es para Max, gira en torno a Max. Queremos ganar el campeonato'", explicaba Sergio Pérez en el podcast 'High Performance'. Sin embargo, 'Checo' lo vio como un reto y decidió unirse a la escudería: "Sabía a qué me comprometía. En lugar de pensar '¿por qué?', dije: 'Mira, vengo aquí y voy a darlo todo'".

Fueron cuatro años en los que Verstappen arrasó con cuatro campeonatos, así lo relata el mexicano: "Tuvimos demasiado éxito y creo que la gente se aburrió y se peleaban entre ellos. Todo el drama de alrededor... Pero fueron cuatro años fantásticos y sólo cuando trajeron a los demás pilotos se dieron cuenta del trabajo que yo había hecho". Sin embargo, a pesar del rol de segundo piloto de Pérez, afirma que "superó las expectativas en todos los aspectos" y analizó en profundidad cómo es competir para un equipo que da la máxima prioridad a su compañero.

"Todas las oportunidades en cuanto a ingenieros principales y con experiencia sabes que van a parar a Max. Yo lo sabía antes de venir. Podía quejarme o seguir. Yo seguí y mantuve a mi propio equipo de ingenieros, y eso me hace sentir orgulloso. Enfrentarse a Max en Red Bull es lo más duro, con su gente y su entorno, es complicado", explicó 'Checo'. Así cerró sus declaraciones el piloto, admitiendo que se sintió "solo" por momentos en Red Bull, a pesar de recordar con cariño unos años donde se acostumbró a los podios y las posiciones de arriba.

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