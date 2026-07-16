La Audiencia de Madrid levanta la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y confirma que será juzgada por un jurado popular

Los detalles El auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid separa del procedimiento a Juan Carlos Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que habrá juicio con jurado popular para Begoña Gómez y para su asistenta, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sólo en relación con el supuesto desvío del sofware, sobreseyéndose parcial y provisionalmente para ella respecto del delito de tráfico de influencias.

Además, levanta las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, que podrá volver a tener su pasaporte.

El auto defiende que "no puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga que justifique el mantenimiento de las medidas acordadas". Además, señala que la resolución en relación con la persistencia de dicho riesgo "no aparece suficientemente individualizada ni apoyada en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga".

"En particular, cabe considerar que dichas medidas no resultan estrictamente necesarias, en la medida en que la finalidad de asegurar la sujeción de las investigadas al proceso puede quedar suficientemente atendida mediante la imposición de medidas menos gravosas, debiendo quedar obligadas a mantenerse en todo momento a disposición del órgano judicial, con la correlativa obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio o de paradero. En este sentido, no se aprecia con suficiente claridad que la intensidad de las medidas acordadas encuentre una justificación proporcionada en las circunstancias del caso y en el nivel de riesgo concurrente, atendido el principio de subsidiariedad que debe presidir la adopción de medidas cautelares personales", esgrime el auto.

La Sala retira las medidas decretadas contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días ante la autoridad judicial, todo ello "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".

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