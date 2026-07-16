De desconocidos a estrellas: Pedro Porro, Baena y Cubarsí, los referentes inesperados que han llevado a España a la final

Los detalles Tan solo el futbolista del Barcelona llegaba a la cita mundialista como titular. Sin embargo, los tres se han consolidado en el once de Luis de la Fuente y se han convertido en imprescindibles.

La selección española destaca por su mezcla de estrellas consagradas como Rodri Hernández y Lamine Yamal, junto a jugadores menos conocidos pero vitales en su camino al Mundial. Pedro Porro, Álex Baena y Pau Cubarsí han emergido como figuras clave. Porro, inicialmente suplente, se ha convertido en un pilar para Luis de la Fuente, asegurando el pase a la final con un gol crucial contra Francia. Baena, del Atlético de Madrid, ha sorprendido como titular, mientras que Cubarsí, consolidado en el Barcelona, será el defensa más joven en disputar una final mundialista. Su desempeño será crucial para lograr la segunda estrella.

La selección española es un equipo de contrastes. Un equipo que combina a superestrellas de la talla de Rodri Hernández o Lamine Yamal con futbolistas de un perfil mucho más bajo pero que se han convertido en piezas clave en el camino de la Roja hacia la gran final del Mundial. Buen ejemplo de ello son Pedro Porro, Álex Baena y Pau Cubarsí, tres futbolistas que en meses han pasado de ser desconocidos por aquellos que no siguen el día a día del fútbol a ser las grandes caras de España en la cita mundialista.

Si estamos a un partido de ser campeones del mundo por segunda vez es, en buena medida, gracias a Pedro Porro. El lateral extremeño, que llegaba a Estados Unidos como suplente, se ha convertido en una piedra angular para Luis de la Fuente, y selló el pase a la final anotando el segundo gol de la victoria contra Francia en semifinales.

En Don Benito (Badajoz) están exultantes al ver que uno de los vecinos se ha convertido en una de las grandes estrellas del planeta fútbol. Antonio, su abuelo, le llevaba a entrenar desde que tenía cuatro años, y ahora, al ver que ha metido a España en la final de la Copa del Mundo, no puede estar más orgulloso. "Yo estaba pendiente de mi nieto y él está pendiente de mí. Y cuando ha marcado el gol yo le miro y sé la señal que él me hace a mí. El gol era para mí", relata a laSexta.

También ha explotado en el Mundial Álex Baena. El de Roquetas de Mar (Almería) llegaba, a priori, para jugar un papel secundario en la cita mundialista. Sin embargo, el del Atlético de Madrid se ha convertido en titular en la banda izquierda. Ahora, su abuela ha visto cómo el niño al que llevaba a jugar estará en la final. "Con tres años, el chiquitillo iba con el balón a la playa, y le daba balonazos a todo el mundo", explica.

Pau Cubarsí es, de los tres, el que más consolidado estaba antes del Mundial. El de Estanyol (Girona) llevaba dos años como titular en el Fútbol Club Barcelona, donde se asentó con tan solo 17 años. Sin embargo, este domingo se convertirá en el defensa más joven en jugar una final mundialista. De su acierto para frenar a Leo Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez dependerán buena parte de nuestras opciones de bordar en el pecho la segunda estrella.

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