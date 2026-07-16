Casa nueva a estrenar por 10 euros: una empresa rifa dos viviendas de más de 100 metros cuadrados en Málaga valoradas en 180.000 euros

Los detalles Una empresa rifa dos casas en Cuevas del Becerro, en Málaga, que están valoradas en 180.000 euros cada una. Ambas están completamente terminadas y listas para entrar.

En Cuevas del Becerro, Málaga, el ayuntamiento ha lanzado una subasta de viviendas recién terminadas a un precio sorprendente de 10 euros. Se trata de un sorteo organizado por Arkipromo, cuyo objetivo es ofrecer la oportunidad de soñar con tener una vivienda. Las casas, valoradas en 180.000 euros, incluyen tres habitaciones y un patio. Además, los ganadores recibirán un cheque de 20.000 euros para amueblarlas. Las participaciones, disponibles online, requieren ser mayor de 18 años y residir en España. El sorteo se realizará el 2 de octubre y los premios se entregarán el 5 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Derecho a la Vivienda.

Casa nueva a estrenar y por 10 euros. Suena a timo, pero no lo es. En Cuevas del Becerro, en Málaga, el ayuntamiento ha sacada a subasta un bloque de viviendas recién terminadas.

100 metros cuadrados, 3 habitaciones y un patio. El precio: 10 euros. El gerente de Arkipromo, Antonio Gil, cuenta que "se nos ocurre la idea de decir: oye, por lo menos vamos a dar una oportunidad de hacer una rifa, de que por 10 euros puedan por lo menos soñar con tener una vivienda".

Pero además de tener un billete de 10 euros, tienen que tener mucha suerte porque se trata de un sorteo con un objetivo claro: "generar la ilusión y la posibilidad de que la gente pueda tener una vivienda", cuenta el director financiero de Arkipromo, Jesús Ortega.

Son dos casas en Cuevas del Becerro en Málaga y están valoradas en 180.000 euros cada una. Completamente terminadas y listas para entrar.

Las participaciones se consiguen online. Los requisitos para poder participar en la rifa son que el comprador resida en España, tenga más de 18 años y realice un máximo de diez boletos por compra.

Además, los ganadores conseguirán esta casa y un cheque de 20.000 euros para amueblarla. Se podrán comprar hasta el próximo 1 de octubre y el 2 será el sorteo. Los agraciados recibirán su premio el 5 de octubre, justo el día mundial del derecho a la vivienda.

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