El DAO de la Guardia Civil justifica los expedientes internos y denuncia "una campaña de desprestigio y desinformación"

¿Qué ha dicho? Manuel Llamas ha negado las presiones a los generales y altos mandos que dirigían las investigaciones por corrupción vinculadas al PSOE, justificando la apertura de los tres informes reservados que se abrieron por filtraciones.

El director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, ha negado las presiones a los generales y altos mandos que dirigían las investigaciones por corrupción, ha justificado la apertura de los tres informes reservados que se abrieron por filtraciones y ha denunciado que sufre "una campaña de desinformación y desprestigio".

Según fuentes presentes en la declaración de Llamas, el DAO ha asegurado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, le dijo el 5 de mayo de 2025 que conocía a Leire Díez de su etapa de delegada del gobierno, cuando ella estaba en Correos. Asimismo, ha asegurado que la había visto hacía unos días antes.

Llamas, que ha contestado a todas las partes y se ha mostrado muy tranquilo durante su declaración, ha defendido que las notas internas entran dentro de la normalidad del funcionamiento de la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la investigación del caso Leire Díez, ha acordado posponer a este viernes la declaración como investigada de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que estaba citada para este jueves, debido a la extensión del interrogatorio a Llamas.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, a su llegada para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional

El juez atribuye tanto a González como a Llamas, que estaban citados a declarar este jueves, la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la UCO de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

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