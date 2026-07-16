Alonso se centra en la final del Mundial entre España y Argentina en pleno GP de Bélgica: "Lo mejor será el partido"

El piloto de Aston Martin estará muy pendiente de la final del Mundial entre España y Argentina que se juega este domingo después de que él corra en Spa.

A Fernando Alonso, en la previa del Gran Premio de Bélgica, le preguntaron si este fin de semana el coche mejoraría algo a la espera de las actualizaciones, y respondió que lo mejor del domingo para él no sería la Fórmula 1 y sí el fútbol, es decir, la final del Mundial entre España y Argentina.

"Lo mejor del domingo será el partido", dijo un sonriente Alonso, que por supuesto verá la final después de correr en Spa.

Analizando ya la situación de Aston Martin, Fernando dejó claro que no habrá novedades: "En nuestro caso, es el mismo coche desde el test de Bahréin, los otros mejoran y nosotros empezamos lentos, cada día parecemos más lentos y nos queda un fin de semana para ir mejorando".

"No ponemos un número porque tenemos experiencia en intentar adivinar el rendimiento que mejoramos y luego no ocurre. Así que es más demostrar la dirección. La filosofía del coche no es la correcta, lo estamos cambiando y también diferentes modificaciones en el coche que ayudan a reducir el peso", explica el dos veces campeón de la Fórmula 1.

En Silverstone, en la fábrica de Aston Martin, todo el equipo trabaja en esas actualizaciones que ha planificado Adrian Newey: "Hay mucho trabajo en la fábrica para arreglar estos problemas más allá de un número. Es ganar confianza en lo que hacemos para seguir haciéndolo el año que viene".

Será en Hungría, en el próximo Gran Premio, cuando ya se pongan definitivamente en marcha. Una fecha marcada para Alonso.

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