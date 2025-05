Leclerc carga contra Ferrari tras la debacle en la clasificiación de Imola: "Del coche no funciona..."

Ferrari continua defraudando. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton han sido capaces de entrar en la Q3 de la clasificación de uno de los grandes premios más importantes para el equipo del 'Cavallino Rampante'.

Las sensaciones son de que el Ferrari es incapaz de competir con Mercedes, Red Bull y McLaren. De hecho, Williams y Aston Martin han sido superiores a Leclerc y Hamilton en la clasificación. El monegasco saldrá undécimo y el británico, duodécimo.

Ha sido el propio Leclerc quien tras terminar la 'qualy' ha cargado contra Ferrari y contra el rendimiento del monoplaza: "No funciona nada en el coche. Sólo con mucha carga estamos más o menos bien, pero no podemos clasificar. Empezamos demasiado atrás para soñar con nada".

"Es una situación muy frustrante y espero que salgamos pronto. No hay ritmo, sé dónde estamos perdiendo, sé qué hay que hacer para mejorar. Si lo vamos a hacer o no ya es otro tema distinto. Siento que son los neumáticos, pero no sé... No siento que el coche sea terrible", ha reconocido Charles en unas declaraciones recogidas por los medios presentes en el GP de la Emilia Romagna.

Leclerc también ha hablado de la mejor de Aston Martin: "Los que están por delante han sido de repente rapidísimos. Aston Martin ha traído mejoras, como muchos otros. Hay algo en los neumáticos, no sé el qué, pero no consigo que funcione",