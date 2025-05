F1 2025 hoy, en directo: Carrera del GP de Emilia Romaña de Fórmula 1

Como toda la temporada, Mercedes siempre en la sombra, pero siempre consiguiendo buenos resultados. Fin de semana muy especial para uno de sus pilotos, Kimi Antonelli, que consiguió la 4ª plaza en los Libres 3. Siempre están ahí, y no esperamos menos para esta clasificación.

MCLAREN, INTRATABLE, PERO...

Verstappen muy cerca. Y no es la primera vez. En Miami vimos algo parecido. McLaren tenía la pole en su mano, pero sus pilotos no fueron capaces de cuadrar su vuelta. Veremos que ocurre hoy en Imola, donde, hasta el momento, la diferencia de los dos monoplazas papaya respecto a Verstappen no es tan grande como en los últimos Grandes Premios.