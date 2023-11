El Gran Premio de Las Vegas ha dejado tras de sí una de las carreras más competidas e igualadas de toda la temporada. Por ello, esta vez las notas de los 'Power Rankings' han estado mucho más igualadas que en otras ocasiones.

Las notas, que establecen cinco expertos seleccionados por la Fórmula 1 sin tener en cuenta el coche que manejan, no han sido tan buenas como otras veces porque, a diferencia de otros Grandes Premios, han habido muchas actuaciones más que buenas.

Es el caso de Charles Leclerc. El piloto monegasco, a pesar de que no pudo ganar la carrera, se ha llevado la máxima puntuación (9) tras cuajar una sesión de clasificación perfecta y una carrera que, de no ser por el coche de seguridad, podría haber ganado sin mayores complicaciones.

Max Verstappen, esta vez, ha sido el segundo mejor valorado con un 8,6. Y es que, si bien es cierto que el neerlandés ha ganado la carrera a pesar de contar con una penalización de cinco segundos, su actuación ha estado marcada por la fortuna del 'Safety Car'.

Esteban Ocon cierra el podio con un 7,8 y Carlos Sainz, por su parte, ha vuelto a entrar en el top 10. Concretamente ha subido hasta la quinta posición con un 7,4 después de realizar una gran remontada.

En la clasificación general, la cual nace de la media de todas las notas que los pilotos han ido recibiendo en cada carrera, Fernando Alonso ha perdido el podio definitivamente. El piloto asturiano, tras una carrera discreta debida al error en la salida, ha caído a la cuartaposición con un 7,5.

Una posición que comparte con Alex Albon y que, en la última carrera se decidirá quien acaba por delante. El podio, a falta del GP de Abu Dhabi, lo forman Verstappen (9,1), Hamilton (7,8) y Lando Norris (7,6).

