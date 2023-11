Lewis Hamilton es, para muchos, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Lo que es innegable es que es, junto a Michael Schumacher, el más galardonado de todos. Es por ello por lo que el británico quiere seguir ganando en el 'Gran Circo' y, tras la debacle de Mercedes en 2022, Lewis intentó probar suerte en otro lado.

Y es que el heptacampeón del mundo tentó a otros equipos de la parrilla a hacerse con sus servicios para, así, abandonar Mercedes en busca de un proyecto que realmente le permita volver a ser campeón del mundo.

Al menos así lo ha asegurado Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull. El mandamás de la escudería austriaca explica, en unas palabras que recoge 'Daily Mail', que existieron conversaciones "serias" entre Lewis y Ferrari, así como con ellos mismos.

"Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Se han acercado varias veces. La más reciente, a principios de año: hubo una consulta sobre si habría algún interés", confiesa Horner.

"También se reunió con John Elkann y creo que hubo conversaciones serias. Fue alrededor de Mónaco (mayo). Definitivamente hubo conversaciones, quizás también con Vasseur, pero ciertamente con Elkann", añade.

Sin embargo, esa opción, al menos en Red Bull, quedó completamente descartada dado que Hamilton y Verstappen no son compatibles: "No puedo imaginarme a Max y Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería la correcta. Estamos 100% contentos con lo que tenemos".

No obstante, pese a todo, desde que el británico firmó su renovación con la escudería alemana todo ha salido a pedir de boca. Han vuelto a recuperar el camino de desarrollo correcto e, incluso, se han posicionado como la principal fuerza capaz de acabar con el dominio de los de la bebida energética.