El talento natural es muy importante en la Fórmula 1. Fundamental. Pero también el trabajo diario. Y el jefe de AlphaTauri, Franz Tost, ha analizado el papel de dos pilotos con respecto a su trabajo y a su talento: Max Verstappen y Carlos Sainz.

En el podcast oficial de la F1 ha hablado en primer lugar del español piloto de Ferrari: "Carlos no está al nivel de Max en términos de velocidad natural, pero es un trabajador muy duro y un piloto muy inteligente en pista".

"Con todos sus esfuerzos, ha llegado a un nivel realmente alto y para mí, a día de hoy, es uno de los mejores pilotos que hay en Fórmula 1. Es un piloto que no es rápido al instante, necesita unas cuantas vueltas, pero luego, lo analiza todo, trabaja en sus puntos débiles y es capaz de alcanzar ese gran nivel que está demostrando a día de hoy", expresa Tost.

Compartieron equipo en ToroRosso y se vivieron momentos difíciles: "Hubo tensión con Max en 2015, pero eso es bueno, me gusta, no quiero que los pilotos se lleven muy bien entre ellos, no sería una buena señal. Tras ese año, estaba claro que Max sería el sustituto de Kvyat, era simplemente más rápido...".

"Lucharon mucho entre ellos (en 2015 con el mismo coche) y ahí pudimos ver la velocidad natural de Max. Red Bull tomó la decisión correcta...", sentencia. Y ahora Verstappen ya acumula tres mundiales y de manera consecutiva. Camino de ser uno de los más grandes de la historia.