Nuevos inversores en Aston Martin y el rumor de que Lawrence Stroll podría decir adiós al equipo. Pero esa no es la realidad. Lo han querido dejar claro desde dentro. Y no una voz cualquiera. Ha sido muy tajante el director general de rendimiento, Jeff Slack.

Y en un paralelismo con el póker, ha asegurado que Stroll está "all in" con la escudería verde: "No se va a ir a ninguna parte. No es sólo el equipo, sino que tiene una cosa llamada Aston Martin Lagonda que también es una parte muy importante de su vida". Aston Martin Lagonda es la división de coches del equipo de Fórmula 1.

"El equipo es la plataforma de marketing para Aston Martin Lagonda. Y, por supuesto, Lawrence es un tipo muy rico, no es una cuestión de capital", sostiene el de Aston Martin. Buenas noticias para Fernando Alonso... y también, sobre todo, para Lance Stroll.

Porque la escudería sigue dando pasos muy importantes. La nueva fábrica y sobre todo el nuevo túnel de viento, que estará listo a mediados de 2024: "Hemos hablado del nuevo campus, del nuevo túnel de viento, de los motores Honda...".

"Esta es la próxima evolución, y esto también nos da el socio financiero adecuado para hacer lo que necesitamos e invertir como necesitamos. No es que Lawrence no pudiera hacerlo, pero ahora tiene un verdadero socio que se gana la vida con esto", ha sentenciado.