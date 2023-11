Si bien es cierto que Max Verstappen se ha convertido en tricampeón del mundo con un dominio histórico en la competición, el verdadero protagonista del año es Fernando Alonso. El asturiano ha conseguido, de la mano de Aston Martin, ochopodios que demuestran que, en su caso, la edad es solo un número.

Y es que, a pesar de que la sequía de buenos resultados duró casi diez años, Fernando no es ningún novato en este sentido. 32 victorias y 106 podios respaldan a un piloto que ya es historia viva de la Fórmula 1.

Sin embargo, debido a esta sequía, el asturiano fue perdiendo progresivamente la motivación por el 'Gran Circo'. Una motivación que ahora ha recuperado y que, por ello, recuerda con cariño y nostalgia la época en la que las victorias eran realmente posibles.

"Me he arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaban. Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo volverán", confiesa el ovetense en su entrevista con 'GQ'.

Sin embargo, pese a ello, ahora Alonso tiene una nueva oportunidad para disfrutar (como ya está haciendo) de todas y cada una de las carreras con Aston Martin. Además, de desarrollar correctamente el monoplaza de cara a 2024, Fernando podrá volver a pelear, incluso, por las victorias.