El GP de Las Vegas está dando y va a seguir dando mucho de lo que hablar. La prueba, gran novedad del Mundial de Fórmula 1 de 2023, no está funcionando todo lo bien que se esperaba a nivel de venta de entradas, y hasta Liberty Media ha tenido que pedir disculpas a los habitantes de la ciudad por las molestias ocasionadas en la celebración de la carrera.

Una carrera con la que esperan cosechar más de 1.700 millones de euros, y que se está llevando no pocas críticas tanto de ex de la F1 como de actuales pilotos de la parrilla. Y no, no son pilotos cualquiera de la parrilla, porque hasta Max Verstappen tiene sus muchas dudas viendo cómo es la pista.

Una en la que, según apunta el simulador de Mercedes, se podrán alcanzar velocidades de mas de 320 kilómetros por hora con frenadas fuertes que pondrán a prueba a los monoplazas. No, no por ser algo a lo que no estén acostumbrados, sino porque deberán hacerlo en condiciones de frío. De mucho frío.

Como en pretemporada, cuando esta era en Europa en febrero. Pero, claro está, aquí no están para probar. Aquí están para correr y para competir. Y deberán hacerlo en una pista en la que, para la carrera, se esperan temperaturas de 10 grados.

Va a ser como Qatar pero al revés, y la temperatura de gomas y frenos se pondrá a prueba de manera constante durante cada vuelta que se celebre de Gran Premio.

El récord, Canadá 1978

¿Es o será Las Vegas la prueba del Mundial de F1 con menor temperatura de la historia? No, no lo será. No lo será porque hace bastante tuvo hubo otra carrera con un frío importante. Con un frío mayor que el que se espera en Nevada.

Fue Canadá, en 1978. Fue en Montreal. En la primera vez que se corría en la pista que ahora conocemos como Gilles Villeneuve. Ahí, en ese asfalto, se llegó a competir con una temperatura que apenas superó los 5 grados.

Hubo diez abandonos

Esa prueba, que terminó llevándose el Ferrari de Gilles Villeneuve, terminó con diez abandonos. Sólo doce de los 22 participantes pudieron cruzar la bandera a cuadros.

Entre los que quedaron K.O., James Hunt y Niki Lauda. Entre las causas de los abandonos de los corredores estaban el motor, accidentes, fugas de aceite... y sí, los frenos. Son posiblemente el elemento que más preocupa de cara a la carrera de Las Vegas.

Así fue el GP de Canadá de 1978, que con 5 grados de temperatura sigue teniendo el récord de Gran Premio más frío de toda la historia de la F1.

Eifel y Turquía 2020, con 10 grados

Sin embargo, en 2020 hubo un par de carreras en las que se vivieron temperaturas similares a las que se esperan en Las Vegas. Fueron el GP de Eifel y el de Turquía... pero en Nevada faltará algo que sí que hubo en esos dos lugares: el sol.

La prueba de Las Vegas se disputará de noche, y eso hará que la sensación de frío sea mayor para los pilotos. Veremos, desde los Libres, cómo se adaptan tanto los coches como los corredores a esas bajas temperaturas que se esperan para la prueba en Nevada.