Sueldos durante tres años y unos ingresos multiplicados por 11.000: así se habría beneficiado el entorno de Cerdán en Servinabar

Un negocio redondo. Es lo que, según las investigaciones policiales y judiciales, habría sido Servinabar para los familiares y amigos de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, ahora en prisión provisional. Porque esta empresa constructora creada por Antxon Alonso y con la que se vincula a Cerdán habría funcionado, presuntamente, como una agencia de colocación que repartió casi un millón de euros al entorno del exdirigente socialista.

A medida que aumentaban los ingresos de Servinabar, los presuntos beneficiarios de la trama también lo habrían hecho. Buen ejemplo de ello es Antonio Muñoz, cuñado de Santos Cerdán, que era el único albañil en la constructora. Cobró más de 61.000 euros en tres años.

También cobró de Servinabar Belén Cerdán, hermana del exnúmero 3 del PSOE. En su caso, percibió 22.000 euros en 2020 mientras era concejal en Milagro (Navarra). No obstante, ella se defiende y asegura que cobró como autónoma por trabajar en la contabilidad de la compañía.

"Puedo demostrar perfectamente que yo he estado trabajando y no he cobrado nada más que por mi trabajo, nada más", ha asegurado Belén Cerdán en una entrevista en Radio Nacional de España.

Tras esos seis meses de supuestos servicios a Servinabar, la hermana de Cerdán pasó a trabajar para Erkolan, la sociedad que llevaba las cuentas de la primera empresa. Justo en ese momento, las cuentas de Erkolan aumentaron en más de 250.000 euros.

A su vez, Erkolan compartía sede social con Noran, una cooperativa creada por Antxon Alonso y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Una sociedad que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se creó para transferir beneficios. Concretamente, se transfirieron más de 700.000 euros entre 2016 y 2024, un montante desorbitado para una empresa de apenas once empleados.