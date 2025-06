¡Kamikaze Antonelli!: Así arrolló a Verstappen en la salida del GP de Austria

Terminó muy pronto la carrera de Max Verstappen en el Gran Premio de Austria. Tan pronto como la de Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes protagonizó una actuación de novato durante los primeros metros de la carrera de el Red Bull Ring.

Antonelli salió desatado. Partía desde la 9ª posición e intentó recuperar puestos lo antes posible. Este exceso de ambición provocó que no frenara a tiempo en la vuelta 3, teniendo que esquivar 'in extremis' a Bortoleto y a Lawson, y arrollando a Verstappen.

Se lo encontró por completo el neerlandés, que seguía en su trazada ideal y que vio como algo le impactaba en la parte trasera, destrozándole el coche y dejándole fuera de la carrera. Golpe al Mundial para Max Verstappen, que se queda atrás en la clasificación.

"A veces esto pasa en las carreras. Creo que todos hemos cometido un error así y no me lo tomo de manera personal, soy buen amigo de Kimi y se ha disculpado. Cuando salimos del coche hablamos rápido, y para mí es un caso cerrado", señaló el neerlandés.

En cuanto a Antonelli, el de Mercedes lamenta lo ocurrido: "No quería hacer nada extraño, solo mantener la posición, pero al frenar he bloqueado la trasera, he perdido el control del coche y no he podido pararlo. Lo siento mucho por Max y por mi equipo. Después de Canadá me sentía bien, y no era la forma que quería mantener esa tendencia positiva".

No fue a propósito, pero el daño causado por el italiano fue grande. Posiblemente le caiga una sanción de cara a la parrilla de Silverstone, dentro de siete días.