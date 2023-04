Siempre se ha comentado que la relación entre Max Verstappen y su padre, Jos, era muy fría. Pero en los últimos tiempos la cosa ha ido a más y se ha hablado de la difícil infancia que pasó el piloto de Fórmula 1, incluso mencionando "abusos". Ahora Jos se ha encargado de desmentirlo.

Verstappen ha estrenado un documental su vida y en él se puede ver el trato de su padre. Pero Jos incide en que esos comportamientos en ningún caso fueron "abusos": "Hay personas que dicen que soy un mal padre porque abusé de mi hijo, ¡nunca abusé de él!".

En declaraciones al medio sueco 'Expresen', Jos reconoce que sí fue "duro": "Yo lo crie, fui duro con él. Ese era mi plan desde el principio". Un plan para convertirlo en un "auténtico competidor".

"Miembros de mi familia muy cercanos estaban involucrados en el proyecto. Normalmente no soy un tipo al que realmente le guste hablar sobre estas cosas, pero creo que saberlo te da un poco más de información sobre cómo todos vivieron ese período", explica.

Ese "plan" del que Verstappen padre habla es convertir a su hijoen un súper campeón de la Fórmula 1. Y lo ha conseguido. Ya en dos ocasiones y en busca del tercero. El carácter de Max es ganador y lo ha demostrado en los últimos tiempos.

No le gusta perder. Y eso es algo que comparte con su padre. En Arabia Saudí, cuando Checo Pérez se llevó la victoria, Max fue muy claro con su mensaje a Red Bull: "No estoy aquí para ser segundo". Jos convirtió a su padre en un ganador... e insiste en que no fue a través de "abusos".