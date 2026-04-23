El jefe de Sainz garantiza mejoras en el coche: "En Miami enseñaremos el siguiente paso"

Carlos Sainz asume la situación de Williams: "Es un shock, pero yo ya me lo olía"

James Vowles ha expresado su descontento con el inicio de año en Williams, aunque ha confirmado que en Grove esperan incorporar un gran 'pack' de mejoras en Miami.

No está siendo un arranque de temporada sencillo para Williams. La parrilla de Fórmula 1 ya conoce los cambios que incorporará el nuevo reglamento y en Grove están obligados a actuar después de las negativas sensaciones hasta ahora. Tan solo Carlos Sainz fue capaz de rascar dos puntos en el GP de China, aunque su jefe de equipo ha prometido cambios en el FW48.

"Nos reunimos como equipo, analizamos los datos, aceleramos la investigación y simulación, y redefinimos el enfoque para la temporada", explicaba James Vowles en 'LinkedIn'. También añadía que han "trabajado en el simulador, en las paradas y que en el desarrollo empujan especialmente en el peso del coche".

Un plan de trabajo intensivo obligado por los malos resultados hasta el momento: "No ha sido el inicio de curso que queríamos, ahora sí que nos demuestra que lo más importante es ver cómo respondemos a los desafíos. Dice más que ganar, conseguir podios y llegar a lo más alto". Y comentaba que "Miami" es la fecha fijada para comenzar a introducir mejoras en el monoplaza, aunque "no va a ser el producto final".

"Es la oportunidad para enseñar el siguiente paso adelante, queremos mostrar el progreso en cuanto volvamos a la pista", concluía Vowles. Buenas noticias para Carlos Sainz y su compañero, Alex Albon, que esperan un coche más competitivo de EEUU en adelante y recuperar las posibilidades de volver a la pelea por los puntos.