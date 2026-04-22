"Ferrari no se portó bien con Carlos Sainz": un exjefe de F1 abre la caja de Pandora

El exjefe de Haas, Guenther Steiner, defiende que el madrileño "hizo un gran trabajo y ganó carreras" con la Scuderia.

A pesar de que hayan pasado más de dos años desde que Ferrari anunciase la salida de Carlos Sainz y el fichaje de Lewis Hamilton para la temporada 2025 de Fórmula 1, hay quien aún no entiende la decisión del equipo de Maranello.

No voy el nivel y la talla de un heptacampeón como el británico, sino por lo logrado por el madrileño en la Scuderia y la gran relación que mantenía con Charles Leclerc.

Uno de ellos es Guenther Steiner, exjefe de equipo de Haas, que se ha mostrado muy duro con Ferrari: "Hizo un gran trabajo. Ferrari le dejó ir, no se portaron bien con él porque hizo un gran trabajo, ganó carreras… él se tiene que poder en una posición que cuando uno de los grandes equipos necesite un piloto esté preparado, para él estar en Williams puede empujar, pero no tiene el control…".

En declaraciones a 'SoyMotor.com', el ahora copropietario de Tech3 en MotoGP ha señalado que Sainz será uno de los principales candidatos de los grandes equipos si necesitan piloto.

"Carlos tiene que ponerse es una situación de estar listo para saltar a un equipo grande, es difícil pero si esta listo siempre esta la oportunidad. Él puede ganar carreras, estar en el podio, no tiene nada que demostrar", ha explicado.

"Él da lo mejor pero de estar como estaba el año pasado a ahora este, tiene que ser una decepción. Carlos es muy parecido a su padre, pero él no tiene que tener una influencia en el equipo, ese es el trabajo de James Vowles", ha zanjado.