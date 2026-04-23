Di Giannantonio anticipa una resurrección en el equipo de Márquez: "Estamos en un buen momento"

El piloto de VR46, equipo satélite de Ducati, ha confirmado mejoras en las motos, que pondrán a prueba por primera vez en carrera este fin de semana en Jerez.

En un arranque de año cargado de dificultades, Fabio Di Giannantonio se postula como el piloto de Ducati con más puntos. El bajón de Marc Márquez y los negativos resultados de Pecco Bagnaia y Álex Márquez están poniendo a la marca italiana en el punto de mira. Esto, sumado al paso adelante de las Aprilia, apunta a pensar en un cambio de dinámica en la categoría reina del motociclismo.

Tras este parón imprevisto en el calendario (por el aplazamiento de Qatar), son muchos los equipos del 'paddock' que han aprovechado para realizar pruebas e introducir mejoras en sus motos. Uno de ellos sería VR46: "Estos días hemos trabajado para intentar encontrar la manera de aprovechar mejor la rueda delantera para frenar la moto y girar más cerrado, y tener un paquete aún mejor para las carreras".

El italiano afirma que su "objetivo es seguir teniendo las mismas sensaciones que al principio de la temporada, que le permiten ir rápido". Para ello, el GP de España será la primera prueba: "De vuelta en Jerez, uno de mis fines de semana favoritos. Me gusta mucho el circuito, así como el ambiente y el público. Estamos en plena forma, es un buen momento tanto para el equipo como para la moto".

Entonces, el piloto de VR46 recordó su paso por Andalucía en 2025: "El año pasado nos fue bien en este circuito, la velocidad fue buena. Esperamos encontrar el mismo ritmo este año, ese es el objetivo". Y cerró con un mensaje positivo, pero cargado de exigencia: "Necesitamos llegar a Jerez en mejor forma, pero en estas tres primeras carreras hemos recopilado muchos datos e información que hemos podido analizar durante este mes de descanso".