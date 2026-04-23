Muere el actor Darrell Sheets ('¿Quién da más?') a los 67 años: la Policía cree que es un suicidio

'¿Quién da más?' es un conocido programa de la TV estadounidense en el que se sacan a subasta lotes de artículos de trasteros después de un tiempo de impago por parte de sus propietarios.

El actor estadounidense Darrell Sheets ha muerto este miércoles a los 67 años en su vivienda en Lake Havasu City (Arizona) en lo que la Policía cree que podría ser un suicidio. Según la información del departamento de Policía de la localidad, el cuerpo de Sheets, conocido por su aparición durante casi 200 episodios del programa '¿Quién da más?', tenía una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza.

"El 22 de abril, sobre las 2:00h de la madrugada, agentes de la Policía de Lake Havasu City fueron enviados a una residencia en la manzana 1500 de Chandler Drive debido a la información acerca de una persona fallecida. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza", ha indicado la Policía en un comunicado, recogido por la revista 'Variety'.

El hombre fue declarado muerto a la llegada de los agentes y se notificó a la Unidad de Investigaciones Criminales para que se hiciera cargo de la investigación. El cuerpo de Sheets ha sido entregado a la oficina del médico forense del condado de Mohave para su posterior identificación. El fallecido fue identificado como Darrell Sheets, residente de la localidad, aunque todavía no se han dado más detalles del caso.

Darrell Sheets participó durante más de una década en el popular programa de la TV estadounidense '¿Quién da más?', en el que se sacan a subasta lotes de artículos y cajas de trasteros, almacenes y depósitos de California una vez pasado el tiempo legal de impago por parte de sus propietarios. Se trata de uno de los formatos más populares de la televisión, tanto que '¿Quién da más?' se emite en España a través del canal MEGA de Atresmedia y a través de atresplayer.

En 2019, Sheets sufrió un infarto y se retiró a Arizona, donde dirigía una tienda de antigüedades llamada Havasu Show Me Your Junk. La última vez que apareció ante las cámaras fue en diciembre de 2016, en Hollywood, donde habló con la revista 'TMZ' acerca de las disputas contractuales en las que estaba inmerso con A&E, la cadena del programa. Desde el canal han mostrado su tristeza por la muerte de quien fue "un querido miembro de la familia de '¿Quién da más?'" y ha querido enviar su más sentido pésame y condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.