El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos

Los detalles David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, hizo unas declaraciones machistas en una ponencia solo un día después de que la denunciante del exDAO ratificase la querella por presunta agresión sexual.

El juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, está a cargo de un polémico caso de presunta agresión sexual contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional. En una reciente ponencia, criticó las "ventajas" otorgadas a las mujeres que denuncian violencia, sugiriendo que muchas buscan obtener órdenes de protección rápidamente. También habló sobre la custodia compartida en casos de divorcio, señalando que algunas madres manipulan a sus hijos contra los padres. Sus comentarios han generado críticas de organizaciones feministas, que denuncian la violencia institucional en los juzgados.

El juez David Maman Benchimol es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid y actualmente instruye uno de los casos de violencia machista más polémicos de España, la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a una subordinada. En este contexto, laSexta ha accedido a una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, en la que Maman Benchimol habló, entre otras cosas, sobre las "ventajas" que se dan a las mujeres que denuncian y que van a "la caza de la orden".

"Me enfada porque muchas de ellas es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses? Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?", esgrimió el magistrado.

La charla, que versaba sobre los "Criterios de competencia en materia penal y civil", se celebró el 18 de febrero de este mismo año. Es decir, que Maman Benchimol pronunció esas palabras apenas un día después de hacerse cargo del caso contra José Ángel González, ex director adjunto operativo de la Policía, y tras la ratificación de la querella por parte de la denunciante.

El magistrado cuenta con una trayectoria judicial de más de tres décadas y desde 2011 está especializado en violencia contra la mujer. Tres años después consolidó su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. Durante la ponencia relató situaciones que ve día a día en el juzgado.

El "lavado de coco" a los niños

Por ejemplo, entre los temas abordados estuvo la custodia de los hijos en los casos de divorcio. En este sentido, el juez afirmó que hay madres que "poco a poco van haciendo el correspondiente lavado de coco" de sus hijos.

"Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido", aseguró Maman Benchimol.

Rechazo a la custodia compartida

En esta línea, indicó que en su experiencia, ha percibido de manera "preponderante" que "la mujer es una enemiga acérrima de la guarda y custodia compartida".

"No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable", comentó. El magistrado reconoció el peso de "la casa y el factor económico", apuntando que en esos casos la mujer "se piensa que con guarda y custodia compartida ya no va a pagar la pensión".

La cuestión es que los casos de divorcio que se abordan en los tribunales de violencia sobre la mujer se enmarcan, como su propio nombre indica, en presuntas situaciones de violencia de género. Sin embargo, él redujo esta realidad y el miedo de las madres a que sus hijos puedan ser maltratados a una "idea en la cabeza".

"La madre quiere asumir porque solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre. Desconfia porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Entonces, como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", sostuvo.

La violencia de "mujer a mujer"

Asimismo, auguró que en un futuro llegarán casos de "violencia de mujer a mujer" porque "la ley no dice que el autor tenga que ser hombre" y criticó que estos juzgados tengan que asumir casos que ocurren en un contexto de transexualidad.

"Es que la Policía, pues yo no sé por un criterio que no sé de dónde se sacaron de la manga, muchas veces te mandan a un hombre con apariencia de mujer, un transexual, pero a ellos les consta que es varón, porque su DNI varón", manifestó.

Crítica de las feministas

De momento, el juez no ha querido hacer ninguna valoración de esas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. No obstante, organizaciones feministas han mostrado su enfado por estas palabras.

Madres Protectoras de Madrid han explicado en un comunicado que llevan años luchando contra esta violencia institucional que sufren cada día en los juzgados. Son mujeres que han sufrido violencia machista, que tienen hijos y critican que muchas veces esas sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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