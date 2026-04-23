Un Día del Libro para niños o cómo enseñarles a amar la lectura (y a entender la vida)

El día 23 de abril se celebra el Día del Libro. Qué mejor momento que este que escoger una buena historia (o cuentito) para enseñar a los más pequeños a adentrarse en la lectura y a comprender la sociedad que nos rodea.

'En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme' es una forma compleja para empezar un libro para niños. Y es que aunque el clásico Miguel de Cervantes, 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha', fuera la razón por la que España impulsó la celebración del Día del Libro, que luego se expandió por el resto del planeta, el amor por la literatura puede inculcarse mucho antes de que un jovencito lector sea capaz de entender esta novela de aventuras que entremezcla otros conceptos como la sátira o la crítica social.

Para los más pequeños, un cuento es muchas cosas. Y precisamente el Día del Libro es un buen momento para explicarle a los niños y niñas todo lo que puede aportarnos la lectura. Los cuentos, incluso aquellos que no tienen ni una sola letra, nos ayudan a desarrollar la imaginación, a aprender cosas nuevas e incluso a viajar sin salir de casa. Y todo esto son actividades que se pueden hacer a cualquier edad.

Por eso, para este 23 de abril, os proponemos una lista de cuentos o libros infantiles para introducir a nuestros infantes en la lectura. Aquí tienes nueve opciones, desde el primer año de vida de los bebés hasta los 9 años, para que amen la lectura pero también entiendan cosas básicas de la vida.

Los libros de 'Osito Tito' (+1 año)

Los libros de esta colección son, probablemente, los favoritos de los niños que no saben leer. Dibujos claros y coloridos, pestañas que pueden tocar, trastear y muchas veces, romper, llenan las historias de 'Osito Tito', obra de un joven ilustrador británico, Benji Davies, que ha conseguido que se traduzcan a más de 25 idiomas. 'Osito Tito. Un día en la nieve' cuenta la excursión de Osito Tito con sus amigos a la montaña: un paseo en telecabina, patinaje, chocolate caliente... sus historias son universales y sencillas. Quizás este no es el más apropiado para un día primaveral, pero es una de las muchas opciones que existen. Otra es 'Osito Tito. Un día en el cole', donde cuenta el primer día de escuela de Osito Tito.

Si tienes un viaje programado próximamente, puedes elegir 'Osito Tito. ¡Todos al tren!', en el que es el protagonista el que conduce un tren a punto de salir para poder disfrutar de grandes aventuras y si no siempre quedará la opción de 'El gran libro de Osito Tito', una pequeña enciclopedia para enseñarle a los niños más de 500 palabras a través de paseos por la ciudad, visitas al zoo, pasos por el hospital o buceando en el fondo del mar.

'Mamá' (+2 años)

'Mamá' es un libro de cartón que a través de la técnica del troquelado recrea cada paso del embarazo de una mujer. Una publicación ilustrada que narra no solo cómo va creciendo el bebé mes a mes, sino cómo aparece y se va arraigando el vínculo entre este y su madre. Anna Llenas, creadora del más que popular 'Monstruo de colores', recupera en 'Mamá' el valor de la gestión de la emociones, cómo detectar, entender y hablar de nuestras emociones nos hace personas más libres y empáticas. Este libro, en torno al embarazo, está dirigido a padres y madres, a hermanos e incluso al recién nacido que cuando crezca podrá recurrir a él para encontrar parte de su propia existencia.

Mamá - Anna Llenas

'Cuentos de primavera' (+3 años)

Para convencer a alguien de cualquier cosa, la manera más sencilla es recurrir a las evidencias científicas. Del mismo modo, para hacerle ver a un niño que tiene que acudir al hospital a sacarse sangre o visitar a su pediatra porque se encuentra mal, lo mejor que podemos hacer es explicarles lo que ocurre en sus cuerpos de la manera más didáctica posible.

A través de 'Cuentos de primavera', protagonizados por la pequeña y curiosa Lola, su hermano Toni y sus padres, Lucía, mi pediatra explica conceptos sanitarios y emocionales útiles para el desarrollo y la salud de los más pequeños de la casa. Así desde qué es una alergia, cómo se saca sangre o cómo actuar ante una fractura hasta el respeto a la naturaleza o la empatía, sus relatos son perfectos para tranquilizar a los niños ante situaciones que pueden resultar complicadas.

'El cajón de las cosas que no duelen' (+4 años)

Simón es un niño despistado y tiene una relación complicada con su armario: le da igual cómo colocar las cosas, así que su ropa cae allá donde se la quita, y se empeña en no cerrar sus puertas. Lo que no sabe Simón, que trata a su armario como si fuera un simple mueble, es que su armario tiene nombre, Robusto Ropero Picaporte, quien un día decide hablar con él para pedirle explicaciones. Nahir Gutiérrez demuestra en este divertido 'El cajón de las cosas que no duelen' un par de cosas. La primera es que sabe de la vida más que muchos vendedores de felicidad que hay por ahí. Su descripción de dónde guardamos cada sentimiento es tan acertada y gráfica que reconforta.

La segunda es que su sentido del humor y su facilidad para las metáforas le abren de par en par las mentes de los más pequeños. Se cuela como un duende con sus divertidas descripciones y sus diálogos llenos de verdad e inteligencia. Y una vez dentro, deposita una idea, tan sencilla como útil, para que el pequeño lector sea más inteligente emocionalmente una vez leído el cuento.

'¡Qué bien! Me he equivocado' (+5 años)

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los más peques de la casa es el de comprender la frustración y gestionarla. Y no es para menos, porque como adultos se nos sigue haciendo bola. Carambuco Ediciones, en su empeño por brindar lecciones valiosas a través de los libros, tiene en su catálogo '¡Qué bien! Me he equivocado', un cuento con el que aprender a transformar los errores en lecciones.

Anna Morató García escribe y Marta Biel Tres ilustra este precioso volumen a todo color. Con dibujos en cada página que acompañan en la lectura y en un formato de tapa dura y gran tamaño, ideal para que sean ellos quienes lideren el aprendizaje. Tanto si ya son lectores autosuficientes como si somos nosotros los encargados de ayudarles.

'El microscopio mágico. Misterio en el supermercado' (+6 años)

En un lugar concreto del supermercado, entre estanterías repletas de productos y frías luces fluorescentes, se esconde un mundo invisible a simple vista. Un universo microscópico donde los alimentos cobran personalidad y revelan secretos capaces de transformar nuestra manera de comer.

'El microscopio mágico. Misterio en el supermercado', de Marían García, más conocida como Boticaria García, convierte ese anodino pasillo para muchos de nosotros, tristes adultos, en un auténtico laboratorio familiar, invitando a los más peques a investigar y aprender mientras juegan. Su puerta de entrada a este mundo es un mágico microscopio de celofán que se incluye en el libro. Con él, desvelarán secretos ocultos a simple vista.

'La sirena y los gigantes enamorados' (+7 años)

Una sirena se encontraba en la arena, y el mar se enamoró de ella. Pero la montaña tampoco pudo resistirse a sus encantos, así que ambos gigantes ofrecieron sus regalos: los peces y la brisa, los árboles y los pájaros. Tan bonitos eran, que la sirena no pudo escoger y se quedó en la arena, lo que desencadenó una batalla entre el mar y la montaña, que hoy podemos ver a través de las piedras que se lanzaron, y que ahora componen la playa da Rocha. La autora e ilustradora Catarina Sobral nos cuenta esta popular leyenda portuguesa que explica el porqué de los paisajes de esta playa del Algarve a través en 'La sirena y los gigantes enamorados', un libro infantil que recibió en 2014 el premio internacional de ilustración de la Feria de Bolonia.

'La sirena y los gigantes enamorados': la leyenda que se transformó en arte

'Oceánicas: pioneras de la oceanografía' (+8 años)

'Oceánicas' es mucho más que una recopilación de la vida y obra de 20 científicas ilustres que dedicaron su vida al estudio del mar. Es, también, una fuente de inspiración para las nuevas generaciones que quieran dedicarse a la investigación de los océanos. Las mujeres estuvieron excluidas de los estudios científicos, especialmente en el campo de la oceanografía. El trabajo en el mar era considerado una tarea de hombres, las pocas científicas que participaban en estudios tenían que publicar, a la sombra, en artículos firmados por sus jefes y en muchos casos sus aportaciones ni trascendían. En Estados Unidos, no pudieron siquiera embarcar en expediciones si no estaban acompañadas por sus maridos hasta los años 60.

En las páginas de esta obra, de Antònia Calafat y Pablo Lozano, encontramos además un completo compendio de cómo han ido evolucionando las ciencias marinas en los últimos siglos y todas las dificultades que han tenido que enfrentar las mujeres que han querido dedicarse a ello. Cada capítulo se articula en torno a la biografía de estas pioneras que con su trabajo contribuyeron a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Además, puedes descargarlo, leerlo o escucharlo en audiolibro de manera gratuita:

Descarga gratis aquí 'Oceánicas: pioneras de la oceanografía'

'Miss Diciembre y el clan de la Luna' (+9 años)

El coco, el tío Camuñas, el Lobo Feroz, Baba Yaga o el Hombre del Saco. Todos son personajes inventados con un solo propósito: asustar a los niños. Pero, ¿por qué somos tan crueles como para querer insuflar miedo a un espíritu tan inocente como un niño? Bueno, si ese espíritu inocente no obedece de ninguna de las maneras, si no ve el peligro, si quiere hacer lo que le place, los padres ya recurrimos a cualquier cosa, y el miedo es una herramienta muy poderosa.

El Hombre del Saco de 'Miss Diciembre y el clan de Luna' es un ser honesto y apacible que entiende que la mala fama que arrastra por el mundo solo es fruto de un trabajo que no le gusta, pero que tiene que hacer "porque es trabajo". La obra toca varios temas que hemos vivido todos cuando éramos niños. Habla de la soledad, habla del deber, habla del sentimiento de pertenencia, de sentirse incomprendido y, también, habla del miedo. De ese que es visceral y que nos asalta por la noche cuando nos quedamos a solas con nuestros monstruos. Pero este libro coge ese miedo y le da la vuelta como un calcetín para que se mire a un espejo y nos demos cuenta de que no es tan fiero como lo pintan. Esta obra de Antonia Murgo se llevó el Premio a Mejor Libro Infantil por las Librerías de Madrid y el Strega Infantil en Italia en 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.