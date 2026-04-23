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Imágenes inéditas

Los vídeos del Comité Federal del PSOE que defenestró a Sánchez en 2016: así se movió la urna oculta que provocó gritos de "pucherazo"

Los detalles Tras horas y horas de discusiones, de interrupciones y de bajadas de micrófono, la jornada evidenció la guerra civil que se vivía por aquel momento en Ferraz con Sánchez y Díaz pujando por el liderazgo de la formación.

La urna fantasma del Comité Federal del PSOE de 2016
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Diez años han pasado ya. Diez años desde ese 2016. Desde ese Comité Federal del PSOE que enfrentó a Pedro Sánchez contra Susana Díaz. Que puso en liza a los dos para liderar a la formación nacional en Ferraz. Ahora, en 2026, 'The Objetive' ha mostrado unas imágenes hasta ahora nunca antes vistas de dicho evento, con una urna fantasma que salió de un cuarto para acabar en otro en un día que fue lo que fue.

En el que desde un comienzo hubo dudas sobre si era o si no era un Comité Federal. Con horas y horas de discusiones, con la duda de si Pedro Sánchez, secretario general del partido, podía o no ejercer como tal. Así fue todo.

Así transcurrió todo, con interrupciones de todo tipo. Con, incluso, bajadas de micrófono cuando alguien estaba intentando tomar la palabra. En esas, Verónica Pérez se proclamó presidenta del Comité Federal para tratar de controlar una situación totalmente descontrolada.

"¡Vamos a proceder a la votación!", exclamó en su momento mientras de fondo se escuchaban gritos de 'falso' dirigidos al "secretario general" del PSOE.

Sánchez también tomó la palabra, expresando su sentir ante una situación que calificó como con una palabra: "Para mí, esta intervención y la situación de esta semana es muy dolorosa".

Y, entre todo eso, una urna. Una urna fantasma. Una que salía de un cuartucho a otro en una jornada que acabó a gritos de 'pucherazo' por parte del sector crítico socialista. La transparencia del proceso, en entredicho.

Así fue todo. Así fue una jornada esperpéntica que reflejó la guerra civil que en aquel momento se vivía en el seno del PSOE, de la que ahora se cuenta con imágenes inéditas hasta la fecha.

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