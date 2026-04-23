El PP se rebela contra el PP: Ayuso carga contra la "prioridad nacional" que Feijóo ha hecho suya a petición de la ultraderecha de Vox

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "ningún extranjero deja a ningún español fuera de absolutamente nada" y ha pedido a Vox que "no mienta": "Digan por una vez la verdad".

El Partido Popular (PP) enfrenta tensiones internas debido a la aceptación del concepto de 'prioridad nacional', impulsado por Vox en acuerdos de gobierno en Aragón y Extremadura. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se opone firmemente, calificando el pacto como "ilegal" y argumentando que no se debe discriminar a nadie en un sistema al que contribuyen todos. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también critica a Vox, cuestionando su capacidad para gobernar y distanciándose de sus propuestas. Moreno busca mantener su mayoría absoluta en las próximas elecciones para no depender de Vox ni de sus ideas.

El PP se está rebelando contra el PP. Contra ese concepto de 'prioridad nacional' que el partido ha aceptado, que el partido ha pactado, en Aragón y en Extremadura para que Jorge Azcón y María Guardiola puedan gobernar. Que han comprado a Vox, que ha hecho que incluso Isabel Díaz Ayuso se haya mostrado totalmente en contra de esa idea.

Es la suya la voz más discordante dentro del seno 'popular' con esa llamada 'prioridad nacional'. Con esa idea que Vox ha logrado colar en ambos acuerdos de Gobierno que viene a ser un 'los españoles primero'. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, todo está claro.

"Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada. No mientan, digan por una vez la verdad. No es lo mismo llevar cuatro meses que 15 años en Madrid", ha argumentado.

Y ha continuado, poniendo como ejemplo la atención sanitaria: "Si a una persona, aunque sea inmigrante, se le niega la asistencia puede sufrir patologías que acaben con su vida y también que creen un problema de salud pública".

"Cuando se cruzan con ellos, ¿los miran a la cara? Lo que yo defiendo es la ley y el orden, nada más que eso", ha insistido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Mientras, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ya ha respondido: "El futuro pasa por priorizar a los jóvenes de nuestra región. Por priorizarlos ante los extranjeros a los que su Gobierno está dando todas las ayudas públicas". El 2027 va a llegar pronto; la prioridad nacional, también".

Lo cierto es que Ayuso ya se mostró en contra de este concepto de 'prioridad nacional' en cuanto se supo de su existencia. Desde Bruselas, la presidenta de la Comunidad de Madrid tildó el pacto de Extremadura, ahora también en Aragón, de "ilegal": "Muchos de esos requisitos no son legales. No se puede dejar al margen a nadie en un sistema al que ha contribuido".

Moreno, también en contra

Pero no es la única dentro del PP que se ha mostrado totalmente en contra. Porque Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las próximas elecciones del 17 de mayo, también ha cargado contra Vox.

"No tienen equipos para gobernar. Gobernar es muy complejo. Se necesita experiencia y trayectoria. Su programa está muy alejado de la propia realidad", ha expuesto .

En su futuro más próximo, los comicios en Andalucía a los que se presenta con la tranquilidad de haber gobernado con mayoría absoluta. Algo que espera repetir, algo que busca reeditar, y así no necesitar a Vox ni pasar por ese concepto de 'prioridad nacional' que la ultraderecha está incluyendo en sus pactos con el PP.

Que han metido en Extremadura y en Aragón, donde Azcón ha garantizado que "se va a atender a todo el mundo igual que como se les atendía"... con un matiz: Tiene bastante sentido que si alguien lleva 10 años en una CCAA y empadronado en esa CCAA tenga preferencia para poder ser adjudicatario de una vivienda social".

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