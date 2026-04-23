Márquez responde a Dovizioso y tranquiliza en Jerez: "Estoy a un óptimo nivel para competir al máximo"
El piloto de Ducati ha querido destacar su "óptimo" estado de forma y apunta a comenzar a recuperar sensaciones de cara al resto de temporada.
El estado físico de Marc Márquez es una de las grandes dudas que está planteando este inicio de competición. El catalán sufrió una lesión en Indonesia a finales de 2025 que lo apartó de la moto durante varios meses, y ahora, después de tres grandes premios esta temporada, el bajón de nivel del piloto de Ducati es uno de los temas más comentados en MotoGP.
Marc ya se encuentra en Jerez, donde ha aparecido sin vendajes en el brazo, aunque con una cicatriz que evidencia la intervención quirúrgica sufrida. Quiso tranquilizar ante los micrófonos: "Estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos este fin de semana, pero ya físicamente he llegado a un nivel aceptable para que no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista". Una respuesta directa a Andrea Dovizioso, quien apuntaba recientemente que el de Cervera no estaría al 100%.
Aunque Marc avisa: "Eso no significa ir más rápido o menos; conseguir más puntos o menos, espero que sí". Luego comentó en profundidad cómo le ha afectado esta temporada la lesión sufrida en noviembre: "La condición en el test de Malasia era muy mala y, poco a poco, la he ido mejorando, pero creo que ahora ya estoy llegando a una condición como la del año pasado".
Asegura también que ya se encuentra recuperado del todo, después de "hayan pasado los seis meses necesarios para que se empiece a poner todo en su sitio": "Me estoy encontrandomejor, estoy notando más cambios. También espero notarlos en pista".
Una respuesta clara a Dovizioso, tras la que quiso cerrar con un ejercicio de retrospección: "Desde 2020, pasó lo que pasó y, a partir de ahí, tengo que ir adaptando y sobreviviendo a las nuevas situaciones y condiciones que me encuentre".