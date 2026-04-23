Rajoy niega la destrucción de pruebas y que Bárcenas le entregara un sobre con dinero: "Absolutamente falso"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno declara por la trama Kitchen y se limita a negar su participación. "Yo me llamo Mariano Rajoy y que cada uno me llame como quiera. Pregúntele a ellos", dice sobre las siglas 'M.R.'.

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, enfrentándose a las acusaciones derivadas de los papeles de Bárcenas. A pesar de las preguntas sobre su implicación en la trama parapolicial y las siglas 'M.R.', Rajoy negó cualquier participación, calificando las acusaciones de Bárcenas como "absolutamente falsas". Durante su declaración, insistió en que su relación con Bárcenas era meramente profesional y negó recordar mensajes entre ambos. También afirmó que la relación se deterioró cuando se supo que Bárcenas tenía 48 millones en Suiza. Rajoy reiteró su desconocimiento sobre las actividades de espionaje y negó haber tratado estos temas con altos cargos del PP.

Por el garaje y en mitad de un extenso despliegue de seguridad. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegaba este jueves por la mañana a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por el caso Kitchen y enfrentarse ya a las históricas siglas 'M.R.' de los papeles de Bárcenas. Pero Rajoy siempre ha negado su participación en la trama parapolicial y este jueves no ha sido distinto.

"Yo me llamo Mariano Rajoy y que cada uno me llame como quiera. Pregúntele a ellos", ha espetado al inicio de su declaración al ser preguntado por parte de a letrada del PSOE, por la siglas y otros motes como 'el barbas' o 'el asturiano'. Todo ello después de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, apuntara en su declaración de este lunes al 'popular', al que situó en el centro de la trama y acusó de haber destruido documentos e incluso tener "una grabación muy cortita" con él.

Algo que también ha asegurado que es "absolutamente falso", como lo declarado por el que fuera el tesorero el PP, que dijo que vio al expresidente eliminar documentos que pudieran implicar a su partido en la Gürtel en un trituradora. Tampoco que recibiera un sobre con dinero o que el PP mantuviera contactos con Bárcenas para influir en su declaración, ni que se hicieran seguimientos a la familia del extesorero, ni conversaciones sobre el tema con Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior.

Poco más. Rajoy se ha limitado a decir "no" y "absolutamente falso" a prácticamente todas las preguntas realizadas. Sobre la caja B del PP y si se urdió un plan dentro de su Ejecutivo, Rajoy ha afirmado que "es posible" que comentara la gravedad de los hechos con algunos miembros de su Gobierno, partido o algún amigo. "Tema que no era grato. Consecuencias ninguna", ha espetado. "Yo despachaba con ministros, con secretarios de Estado del área económica. Con Francisco Martínez alguna vez, pero de Kitchen no", ha agregado.

Sobre su relación con el abogado vinculado al PP Javier Iglesias, que esta semana no declaró ante la magistrada alegando "secreto profesional" el 'popular' ha apuntado a que se reunió "dos veces con él hace muchos años", que habló con él, pero que no recuerda de qué.

Los mensajes con Bárcenas

Tras varias llamadas de atención de la jueza a la abogada del PSOE, el abogado de Podemos ha ido directamente a la figura de Luis Bárcenas. "Fue gerente y tesorero, pero yo no me ocupaba de temas económicos", ha espetado Rajoy, que ha asegura que su relación era "puramente profesional" y que no le ocupaba demasiado tiempo. "No era persona de mi confianza. Con los papeles se decidió que dejara el partido", ha dicho. Algo que también ha provocado la protesta del fiscal, César de Rivas, por no ser las preguntas objeto de loa hechos enjuiciados.

Pese a sus declaraciones, lo cierto es que existen mensajes entre ambos que han sido mostrado en la sala. "Mariano, necesito hablar con Javier. Los papeles de Álvaro y míos están judicializados en plaza de Castilla y pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras", reza uno de ellos, que Rajoy, precisamente, ha afirmado no recordar. porque él no lo mando Ni este, ni otros que se le han leído.

Sobre el famoso de "Luis, sé fuerte", sí ha hablado para hacer uso de la ironía que siempre le ha caracterizado. "Me he acordado porque se publicaba casi todos los días", ha sentenciado a la acusación. Sobre otros ha insistido en no recordarlos.

A renglón seguido ha vuelto a hacer hincapié en que la relación con Bárcenas cambió cuando se destapó que "tenía 48 millones en Suiza". "Ese día. No me acuerdo de cuando. En el 12 o en el 13", ha añadido y ha insistido en que no trató el tema con nadie del partido, ni con María Dolores de Cospedal ni con Javier Iglesias, Alberto Durán o Jorge Fernández Díaz.

"Cero segundos"

"Yo era presidente y no estaba en esas cosas. Cospedal me hizo algún comentario, que había que echarlo y que tenía unas cajas y hubo que hablar con Durán porque esos documentos estuvieron dos meses en la sede", ha comentado, a la vez que ha vuelto a incidir en que siempre tuvo tranquilidad con el tema, incluso cuando Bárcenas aseguró tener grabaciones de él. "No creo que las tuviera porque las habría dado a conocer".

Un discurso que, con pocas palabras, ha repetido ante los abogados de Martínez y Fernández Díaz justo después de decir que tampoco conocía al comisario Villarejo. "La ruptura con Bárcenas se produjo porque llegamos a la conclusión de que no era trigo limpio. Yo me enteré de todo después", ha relatado. "Le dediqué a eso el tiempo que le habría dedicado cualquier persona sensata: cero segundos", ha rematado, para agregar que, siendo ministro del Interior, "nunca" autorizó ni firmó fondos reservados.

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