El consejo de un extenista a Carlos Alcaraz tras su lesión en la muñeca derecha

El exnúmero uno del mundo, Greg Rusedski, ha recomendado a Carlos que no fuerce su regreso a las pistas antes de tiempo, ya que podría no recuperarse, al igual que le sucedió a Juan Martín del Potro.

Carlos Alcaraz no volverá a jugar al tenis durante un largo tiempo. Su lesión en la muñeca derecha, causada durante su partido contra Otto Virtanen en el Torneo Conde de Godó, le ha obligado a retirarse de las pistas hasta al menos Roland Garros.

Por el momento, Alcaraz ha confirmado que no asistirá al Masters 1000 de Roma y ha puesto en duda su presencia en el Abierto de Francia, hasta que no tuviese los resultados de una nueva ecografía, que determinarán el estado de su muñeca afectada.

"Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal", comentó el tenista español durante la gala de los Premios Laureus.

El murciano se ha mostrado cauto debido a su complicada lesión, algo que muchos expertos, compañeros y extenistas han aplaudido. Incluso, un exnúmero uno del mundo ha recomendado a Carlos que no fuerce su regreso, ya que podría dejar de ser el mismo que ha sido hasta ahora.

"Así que tómate tu tiempo, asegúrate de que esté 100% listo. No lo apresures. No creo que realmente le importen los puntos de clasificación. Se trata de que la salud es tu mayor riqueza", aconseja Greg Rusedski, extenista británico, en su podcast 'Off Court With Greg Rusedski'.

Por último, Rusedski ha recordado el caso de un tenista que sufrió la misma lesión que Alcaraz: "No puede permitirse una lesión grave en la muñeca. Fíjense en Juan Martín del Potro, uno de los grandes de nuestro deporte. Nunca resolvió su problema de muñeca y nunca volvió a ser el jugador que fue".