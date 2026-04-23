Ingresa en prisión Martiño Ramos, el exprofesor fugado tras su condena por violar a una alumna

Grafismo de la ficha policial de Martiño Ramos en la lista de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional

El contexto Martiño Ramos es un profesor gallego y miembro de las listas de Ourense en Común, que fue condenado a 13 años y medio de cárcel, así como a 21 de inhabilitación por agredir sexualmente a una alumna menor de edad en el centro que daba clases.

El exdirigente de En Marea, Martiño Ramos, ha sido encarcelado tras ser extraditado de Cuba, en cumplimiento de una orden de la Audiencia Provincial de Ourense. Ramos, un profesor gallego, fue detenido en Cuba el 24 de noviembre tras aparecer en la lista de los diez fugitivos más buscados en España. Fue condenado a 13 años y medio de prisión y 21 de inhabilitación por agredir sexualmente a una alumna menor. Ramos se fugó de España en julio, utilizando métodos sofisticados para ocultar su rastro, y viajó a varios países antes de establecerse en Cuba, donde trabajaba como fotógrafo. La relación con la menor comenzó en redes sociales, donde Ramos se hizo pasar por un apoyo emocional, y se tornó violenta y abusiva, culminando en un episodio que llevó a la joven a denunciarlo.

El juzgado de guardia de Plaza de Castilla ha dictado el ingreso en prisión del exdirigente de En Marea Martiño Ramos en virtud de la orden de la Audiencia Provincial de Ourense. Según fuentes jurídicas a laSexta, tras finalmente extraditado de Cuba de vuelta a su país, Martiño Ramos llegó a Barajas por la mañana, pasó por el juzgado y fue enviado a prisión

Tras publicarse la lista de los diez fugitivos más buscados en España, fue el pasado 24 de noviembre cuando las autoridades de Cuba detuvieron al prófugo Martiño Ramos Soto. Se trata de un profesor gallego y miembro de las listas de Ourense en Común, que fue condenado a 13 años y medio de cárcel, así como a 21 de inhabilitación por agredir sexualmente a una alumna menor de edad en el centro que daba clases.

Ramos Soto se fugó de España en julio y para ello utilizó medios sofisticados, como el uso de una VPN con la que enmascaró todos sus movimientos. Posteriormente, viajó a Portugal, Brasil, Perú y, finalmente, a Cuba. Allí trabajaba como fotógrafo y no tuvo pudor en mostrar su rostro en las redes sociales que utilizaba para anunciar su trabajo. No obstante, no utilizaba su identidad original, sino que su nombre lo acortó a Martín y lo acompañaba de su segundo apellido, Ramos.

Cuatro años de violaciones y golpes a su alumna menor

Utilizando una identidad falsa, Martiño Ramos localizó el perfil de su alumna de Sexto de Primaria y comenzó a escribirle. Según recoge la sentencia que le condenó a 13 años y medio de cárcel y a 21 de inhabilitación, "el acusado se presentaba como un apoyo emocional para ella intentando ayudarla a solucionar sus problemas para después pedirle fotos desnuda y vídeos masturbándose".

Esa relación virtual duró casi dos años, hasta que la menor insistió en conocerle y descubrió que con quien había estado hablando e intercambiándose fotos todo el tiempo era su profesor de música. "La menor se quedó en estado de shock, y el acusado la abrazó, le dijo que la quería mucho, que él la apoyaba, la sentó sobre sus piernas y la besó en la boca", según el fallo de la Audiencia Provincial de Ourense.

Según consta en la sentencia, Ramos se aprovechó de la fragilidad de la menor, que estaba pasando por un momento familiar muy delicado. Los encuentros violentos y sexuales continuaron, llegando a obligarla a esconderse en el maletero del coche: "Tenía que meterse en el maletero, para lo cual el acusado dejaba abierta la puerta trasera y los asientos abatidos, viajando así escondida la menor", según la Audiencia.

En su última cita los golpes fueron a más. "El acusado, tras quitarle la ropa, le dio fuertes puñetazos en el pecho, culo y costillas", recoge la sentencia, que relata que la víctima le imploró varias veces, llorando, que parase. La dejó tirada allí y se marchó. Fue entonces cuando la menor decidió denunciar. Para entonces tenía ya 16 años.

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