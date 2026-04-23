Juicio del caso Kitchen, en directo | Mariano Rajoy y Cospedal declaran en la Audiencia Nacional como testigos

El 'menú' de hoy para la Kitchen A partir de las 10:00 horas comienza la sesión de este jueves del juicio del caso Kitchen con estos testigos, por este orden: Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP

Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior

José Antonio Nieto, consejero de Justicia de Andalucía y exsecretario de Estado de Seguridad.

Ignacio Ulloa, exsecretario de Estado de Seguridad

José Luis Ortiz, exjefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal Compartir en X

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Ayer declaró el exmarido de Cospedal y tiró del clásico 'no lo sé, no recuerdo, no me consta' El empresario y exmarido de María Dolores de Cospedal ha reconocido este miércoles en el juicio de la Kitchen que fue él quien presentó a la que era su esposa al excomisario Villarejo, así como que fue en la sede del Partido Popular (PP). Precisamente, según uno de los jefes de la investigación al excomisario, López del Hierro era una de las personas que más le reportaba. Durante su declaración, la presidenta del tribunal le ha recordado que podía no declarar, pese a ir como testigo, por haber estado investigado en el caso, además de que podría volver a estarlo. Pese a estos reiterados intentos de frenar su declaración, él ha querido seguir: "Yo sinceramente sigo para adelante", ha asegurado el empresario. Así fue su declaración. Compartir en X

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Cospedal, también ante la Audiencia Nacional La ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal fue imputada en esta causa, pero finalmente el juez instructor le levantó la imputación, en contra del criterio del fiscal, por falta de pruebas. Este jueves también está citada como testigo y deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, de las que ya negó en instrucción que tuvieran relación alguna con Kitchen. No obstante, al igual que ha ocurrido en la jornada de este miércoles con su exmarido Ignacio López del Hierro -que también estuvo imputado-, la presidenta del tribunal le comunicará que si bien está obligada a decir verdad en su condición de testigo bajo pena de incurrir en falso testimonio, al haber sido archivada su imputación de forma provisional, puede negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella. EFE Compartir en X

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Señalado por Bárcenas, que desveló que las siglas 'M.R.' correspondían a Mariano Rajoy Esta vez comparece sin tener ninguna responsabilidad en el PP y lo hace la misma semana en la que Bárcenas ha declarado como perjudicado en la operación Kitchen, presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación comprometedora para el partido. El extesorero ha asegurado que guardó en la nube audios a nombre de 'M.R.', siglas que, según aclaró, correspondían a Mariano Rajoy. En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes. Compartir en X

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