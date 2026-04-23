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Juicio del caso Kitchen, en directo | Mariano Rajoy y Cospedal declaran en la Audiencia Nacional como testigos
El expresidente del Gobierno vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido.
Rajoy y Cospedal ya están en la Audiencia Nacional
Arenas y otros miembros de la cúpula en la etapa de la Kitchen que siguen presentes
El 'menú' de hoy para la Kitchen
Ayer declaró el exmarido de Cospedal y tiró del clásico 'no lo sé, no recuerdo, no me consta'
Cospedal, también ante la Audiencia Nacional
Señalado por Bárcenas, que desveló que las siglas 'M.R.' correspondían a Mariano Rajoy
Rajoy, de nuevo ante la Audiencia Nacional
Rajoy y Cospedal ya están en la Audiencia Nacional
Mariano Rajoy ha entrado en la Audiencia Nacional en coche y María Dolores de Cospedal lo ha hecho andando. Jorge Fernández Díaz también ha entrado rodeado de un amplio despliegue de seguridad.
Arenas y otros miembros de la cúpula en la etapa de la Kitchen que siguen presentes
Primero con un "me permiten que amablemente decline esta oportunidad que me dan" y después con un "¿usted cree que yo quiero contestar?", para terminar negando con un "jamás" ser conocedor de la caja B del Partido Popular (PP). Son las respuestas que este martes ha ofrecido ante los micrófonos de laSexta el senador 'popular' Javier Arenas, un día después de que Luis Bárcenas apuntara en la Audiencia Nacional a un audio "desaparecido" en el que saldría salpicado.
Javier Arenas sigue en el Senado, pero también es miembro del Comité de Dirección del PP, pese a que en su día en Génova trataron de limpiarse de cualquier vestigio de la caja B y así reflejar un nuevo PP. Precisamente, Arenas fue uno de los que participaban de las decisiones importantes del partido hace una década, además de mano derecha de Mariano Rajoy.
Más información: El PP vuelve al pasado que nunca dejó: Arenas y otros miembros de la cúpula en la etapa de la Kitchen que siguen presentes
El 'menú' de hoy para la Kitchen
A partir de las 10:00 horas comienza la sesión de este jueves del juicio del caso Kitchen con estos testigos, por este orden:
- Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno
- María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP
- Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior
- José Antonio Nieto, consejero de Justicia de Andalucía y exsecretario de Estado de Seguridad.
- Ignacio Ulloa, exsecretario de Estado de Seguridad
- José Luis Ortiz, exjefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal
Ayer declaró el exmarido de Cospedal y tiró del clásico 'no lo sé, no recuerdo, no me consta'
El empresario y exmarido de María Dolores de Cospedal ha reconocido este miércoles en el juicio de la Kitchen que fue él quien presentó a la que era su esposa al excomisario Villarejo, así como que fue en la sede del Partido Popular (PP). Precisamente, según uno de los jefes de la investigación al excomisario, López del Hierro era una de las personas que más le reportaba.
Durante su declaración, la presidenta del tribunal le ha recordado que podía no declarar, pese a ir como testigo, por haber estado investigado en el caso, además de que podría volver a estarlo. Pese a estos reiterados intentos de frenar su declaración, él ha querido seguir: "Yo sinceramente sigo para adelante", ha asegurado el empresario.
Cospedal, también ante la Audiencia Nacional
La ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal fue imputada en esta causa, pero finalmente el juez instructor le levantó la imputación, en contra del criterio del fiscal, por falta de pruebas. Este jueves también está citada como testigo y deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, de las que ya negó en instrucción que tuvieran relación alguna con Kitchen. No obstante, al igual que ha ocurrido en la jornada de este miércoles con su exmarido Ignacio López del Hierro -que también estuvo imputado-, la presidenta del tribunal le comunicará que si bien está obligada a decir verdad en su condición de testigo bajo pena de incurrir en falso testimonio, al haber sido archivada su imputación de forma provisional, puede negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella.
Señalado por Bárcenas, que desveló que las siglas 'M.R.' correspondían a Mariano Rajoy
Esta vez comparece sin tener ninguna responsabilidad en el PP y lo hace la misma semana en la que Bárcenas ha declarado como perjudicado en la operación Kitchen, presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación comprometedora para el partido. El extesorero ha asegurado que guardó en la nube audios a nombre de 'M.R.', siglas que, según aclaró, correspondían a Mariano Rajoy. En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes.
Rajoy, de nuevo ante la Audiencia Nacional
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido. Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba 'El barbas' o 'El asturiano', ya testificó en 2017 siendo aún jefe del Ejecutivo en el juicio del caso Gürtel que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después.