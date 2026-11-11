El jefe de Mercedes sabe por lo que está pasando Ferrari con la guerra entre Hamilton y Leclerc

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que esa lucha le recuerda a la de hace una década entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Ha estallado la guerra en Ferrari entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc después de lo ocurrido en México. Su jefe, Fred Vasseur, ha advertido a ambos de que están dando una imagen que no es digna de una marca centenaria como es Ferrari.

Y a Toto Wolff, el jefe de Mercedes, no le sorprende que esto esté ocurriendo. Él ya vivió algo parecido hace una década cuando estaba Nico Rosberg en el equipo.

Así lo dice en 'Motorsport': "Fred Vasseur no necesita ningún consejo mío, pero es como un deja vu. ¿Durante cuántos años me hicisteis exactamente las mismas preguntas? En 2013, 2014, 2015 y 2016. Y ahí terminó todo, cuando Nico decidió retirarse. Cuatro años, exactamente la misma situación".

"A veces, cuando juntas a dos pilotos muy fuertes, los mejores tienen carácter y quieren ganar", dice el jefe de Mercedes.

Se ve reflejado en Vasseur: "Puedo identificarme perfectamente con lo que está viviendo Fred en estos momentos y creo que, a veces, hacen falta momentos realmente duros, como el último que vivimos nosotros, para dejar las cosas claras".

Recuerda el accidente en Barcelona de Rosberg y de Hamilton y cómo lo gestionó: "Cuando yo estaba con Nico y Lewis, cuando se produjo un accidente, quedó claro que ese era el límite y que las cosas no podían seguir así. Por eso, quizá era necesario que la situación llegara hasta ese punto, porque todo gira en torno al respeto hacia el equipo y hacia los miles y miles de personas que trabajan juntas para la marca. Eso es lo que deben tener siempre presente".

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