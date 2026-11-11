La borrasca Charles azota España con lluvias intensas y vientos huracanados: carreteras cortadas y cientos de incidencias

Los detalles Andalucía ha cerrado miradores, áreas recreativas, senderos y carriles bici en provincias con aviso naranja. La borrasca ha obligado a cancelar ocho vuelos en La Palma.

España enfrenta un fuerte temporal, con avisos por lluvias intensas y vientos huracanados, especialmente en La Palma, donde las rachas alcanzan los 130 km/h. En Ávila y Cáceres, se prevén lluvias de hasta 120 litros en 12 horas. En Tenerife, el viento ha causado caídas de árboles y cancelaciones de vuelos. En Cáceres, las lluvias han cortado carreteras, mientras que en Andalucía se han gestionado 195 emergencias. La actividad educativa está suspendida en 30 municipios por vientos de hasta 120 km/h. Además, la CHD ha elevado a nivel rojo la alerta por la crecida del río Tormes.

Toda España, salvo Asturias, Cantabria y Baleares, continúa este miércoles en aviso por fuertes lluvias o por vientos huracanados, con especial incidencia en las isla de La Palma (Canarias), en nivel rojo por rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora, mientras que en Ávila (Castilla y León) y Cáceres (Extremadura), también en rojo, las precipitaciones acumularán 120 litros en 12 horas.

A su paso por la isla de Tenerife se han registrado rachas de viento de hasta 150 km/h en Izaña y 117 km/h en el teleférico, en el Parque Nacional del Teide. Según detalla el Cabildo, las principales incidencias están relacionadas con caída de árboles en la TF-42 (Garachico), la TF-342 (La Guancha), la calle Juan Aguiar Ravelo en Icod -donde un árbol cayó sobre un vehículo estacionado- y la TF-24 (El Rosario).

Además, la borrasca ha obligado a cancelar ocho vuelos en el aeropuerto de La Palma y a desviar un vuelo de Gran Canaria a Tenerife Norte, que ha regresado a su aeropuerto de origen, según ha informado Aena.

De los ocho vuelos cancelados por las condiciones meteorológicas en La Palma -isla que está en alerta máxima por vientos de hasta 130 Km/h-, uno debía llegar desde Madrid y los otros siete tenían prevista su salida desde la isla, cinco con destino a Tenerife Norte y dos a Gran Canaria. El desvío se ha debido a las condiciones meteorológicas en Tenerife Norte, que han impedido el aterrizaje del vuelo procedente de Gran Canaria.

Por otro lado, las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres han obligado a cortar tres carreteras, como son la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor; la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos, y la EX-108, a la altura del punto kilométrico 102, por balsa de agua en la vía.

En total, el 112 de Extremadura ha gestionado durante esta noche un total de 61 incidentes relacionados con la alerta meteorológica por lluvias y viento en Extremadura, la mayoría de ellos relacionados con árboles caídos, objetos desplazados, desperfectos en carretera, saltos de agua, pequeñas inundaciones en viviendas, caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras, y muros o subida de caudal de varios ríos y arroyos.

Cabe recordar que para este miércoles está activado el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) ya que se prevén vientos en toda Extremadura superiores a 100 kilómetros por hora e incluso 120 en algunas partes, así como el Plan Especial ante Inundaciones (Inuncaex) debido a la alerta roja por lluvias activada en el norte de Cáceres.

El temporal deja ya en Andalucía 195 emergencias gestionadas por el 112

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00:00 horas del lunes 9 hasta las 07:00 de este miércoles. El pasado martes se atendieron 95 avisos y durante las primeras horas se han gestionado siete. Sevilla concentra 94 incidencias, seguida de Cádiz, con 47; Huelva, con 18; Córdoba y Málaga, con 15 cada una; Granada, con cuatro; y Almería y Jaén, con una cada una.

Por tipología, 80 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 38 con derrumbamientos o caídas de objetos; 28 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate. Otras 29 se incluyen otras tipologías.

A las 07:00 de este miércoles permanecían activos 57 planes territoriales de emergencia local. Por provincias, eran cinco en Cádiz, uno en Granada, 23 en Huelva, siete en Málaga y 21 en Sevilla. La actividad educativa lectiva presencial permanece suspendida hoy, miércoles 11 de noviembre, en 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. La medida se adopta ante la previsión de rachas de hasta 120 km/h, un nivel naranja alto que se aproxima al umbral rojo. En el litoral de Huelva y Cádiz, ese umbral comienza en 130 km/h; en el Estrecho, en 140 km/h. La suspensión se extiende también a los centros de día.

En Huelva afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca. En Cádiz y el Estrecho, a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deben mantener cerrados los parques y jardines durante el periodo de aviso. Se recomienda evitar las actividades al aire libre, especialmente en zonas arboladas. También se ha pedido a los municipios costeros que limiten el acceso a los litorales de Cádiz y Huelva y al tramo occidental de la costa malagueña hasta Málaga capital.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre, entre las 12:00 y las 22:00 horas, de los puertos de la provincia marítima de Cádiz y Huelva bajo su competencia mientras se mantenga el aviso por fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este miércoles avisos por viento, lluvia, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía. Los avisos naranjas por viento se activan desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz; a partir de las 15:00 horas, en las comarcas afectadas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. En Cazorla y Segura, el aviso comienza a las 18:00.

La CHD eleva a nivel rojo la alerta por la crecida del Tormes a su paso por Puente del Congosto

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a nivel rojo la alerta por crecida del río Tormes en la estación de aforo de Puente del Congosto, tras registrarse un caudal de 942,1 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,27 metros.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, se recomienda extremar la precaución en las zonas próximas al cauce, evitar accesos innecesarios a áreas inundables y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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