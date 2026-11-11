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"Lo escuchábamos dando entrevistas imaginarias"

La madre de Alcaraz desvela la "cualidad innata difícil de explicar" que tenía Carlos a los dos años

Virginia Garfia ha destacado la "coordinación" de Carlitos cuando aún "ni hablaba".

Carlos Alcaraz junto a sus padres Carlos Alcaraz junto a sus padresGetty

En una entrevista concedida a 'L'Equipe', Virginia Garfia ha hablado sobre una de las caras desconocidas de Carlos Alcaraz.

¿Cómo era el murciano de pequeño?, ¿ya apuntaba maneras?, ¿era rebelde? Estas y otras cuestiones son las que ha abordado la madre, una pieza fundamental en su carrera.

Y es que, tal y como explica Virgina, Alcaraz ya llamaba la atención cuando aún ni había aprendido a hablar.

"A los dos años, todavía no hablaba, pero ya mostraba una destreza increíble con la pelota. En la guardería, los maestros solían comentarnos lo impresionados que estaban con su coordinación: una cualidad innata difícil de explicar", recuerda.

Su pasión por la raqueta llegó tras ver competir a su hermano mayor, Álvaro: "A los 5 años, veía a su hermano mayor participar en sus primeras competiciones y, a partir de entonces, no paraba de decir: '¡Yo también quiero jugar un torneo, venga!'. Yo le repetía una y otra vez que era demasiado pequeño y que ni siquiera estaba federado. '¡Pues sácame la licencia, venga!'".

Ya en casa, Carlitos era un poco 'terremoto': "Tuvimos que volver a pintar la pared de la sala varias veces. Y cuántas lámparas llegó a romper... Estábamos un poco molestos, pero no demasiado. También lo escuchábamos en su dormitorio dando entrevistas imaginarias tras los partidos".

"¿Vivaz? Sí, lo era, pero hoy está mucho más tranquilo. ¿Obediente? A diferencia de su hermano mayor, Carlos nunca pasó realmente por una etapa de rebeldía adolescente. Era —y sigue siendo— una persona con la que resulta muy fácil tratar", ha zanjado.

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