No estará en todos los torneos
Ferrero cambia su manera de trabajar sin Alcaraz: los detalles de su unión con Ben Shelton
El nuevo entrenador de Ben Shelton no estará con él en todos los torneos del calendario: entrenarán juntos en doce torneos al año.
Juan Carlos Ferrero es el nuevo entrenador de Ben Shelton, pero no será la misma metodología que con Carlos Alcaraz. Porque no estará a su lado en todos los torneos del circuito.
Ha sido el propio Ferrero el que lo ha desvelado en una entrevista a 'El Raquetazo': trabajará junto a su padre en doce torneos de la temporada.
"En principio, junto a Ben haremos doce torneos al año, distribuidos entre Grand Slams y Masters 1000. También existe el plus de las ATP Finals. Al resto del torneos acudirá su padre: Bryan, además, podrá venir a los torneos que él quiera, como por ejemplo el próximo Open de Australia", explica Ferrero.
Él tomó la decisión de no trabajar al 100% con el jugador a diferencia de lo que hacía con Alcaraz: "Tenía claro que no iba a enrolarme en un equipo que me hiciese estar full time con el jugador".
"Después de estar ocho años con Carlos, quería tener más tiempo para darle también cariño a mi familia. Quería alguien que tuviera también un segundo entrenador por ese motivo", explica Ferrero.
Por lo tanto, se espera que en el banquillo de Shelton se siente su padre, Bryan, y también Ferrero pero solo en algunos torneos.
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