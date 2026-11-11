Ferrero cambia su manera de trabajar sin Alcaraz: los detalles de su unión con Ben Shelton

Ferrero tiene una oferta en firme: el tenista italiano Cobolli insiste para que sea su entrenador

El nuevo entrenador de Ben Shelton no estará con él en todos los torneos del calendario: entrenarán juntos en doce torneos al año.

No estará en todos los torneos

Juan Carlos Ferrero es el nuevo entrenador de Ben Shelton, pero no será la misma metodología que con Carlos Alcaraz. Porque no estará a su lado en todos los torneos del circuito.

Ha sido el propio Ferrero el que lo ha desvelado en una entrevista a 'El Raquetazo': trabajará junto a su padre en doce torneos de la temporada.

"En principio, junto a Ben haremos doce torneos al año, distribuidos entre Grand Slams y Masters 1000. También existe el plus de las ATP Finals. Al resto del torneos acudirá su padre: Bryan, además, podrá venir a los torneos que él quiera, como por ejemplo el próximo Open de Australia", explica Ferrero.

Él tomó la decisión de no trabajar al 100% con el jugador a diferencia de lo que hacía con Alcaraz: "Tenía claro que no iba a enrolarme en un equipo que me hiciese estar full time con el jugador".

"Después de estar ocho años con Carlos, quería tener más tiempo para darle también cariño a mi familia. Quería alguien que tuviera también un segundo entrenador por ese motivo", explica Ferrero.

Por lo tanto, se espera que en el banquillo de Shelton se siente su padre, Bryan, y también Ferrero pero solo en algunos torneos.

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