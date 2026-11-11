Un ex de MotoGP defiende a Márquez tras lo ocurrido con Bezzecchi: "Iba en su línea"

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, dice que "solo los que no han montado en moto en pista" pueden criticar a Marc Márquez por su toque con Marco Bezzecchi del Gran Premio de Qatar.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi se tocaron en la sprint del Gran Premio de Qatar y el piloto de Aprilia acabó en el suelo. El debate estaba encima de la mesa: ¿Quién tenía la culpa del encontronazo? El expiloto Marco Melandri tiene muy clara su opinión.

En declaraciones que publica 'Motosan', Melandri defiende a Marc: "Solo quien no ha ido en moto en pista puede culpar a Márquez, porque no tenía nada que ver. Iba en su línea normal del giro anterior".

"La mala suerte de Bezzecchi fue que Marc estaba levantando la moto, tenía más agarre y al tocarse se le levantó la rueda delantera y cayó. Fue un lance de carrera", dice el expiloto italiano.

Cree que si Marc acaba ganando el título (está a un paso del décimo), tanto Ducati como el piloto se lo han granado: "Ducati ha sido grandísima. Ha dominado la época del reglamento haciendo la mejor moto y, cuando los rivales se acercaban, ha tenido el valor de fichar al número uno del mundo".

"Márquez hace una diferencia abismal con los demás y demuestra que el piloto sigue siendo fundamental...", cierra Melandri.

Si el piloto de Ducati logra la victoria en la sprint del Gran Premio de Portugal, en Portimao, ya será matemáticamente campeón. Pero con lograr dos puntos más que Jorge Martín ya volverá a ser campeón por segundo año consecutivo con la Ducati.

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