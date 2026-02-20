Ahora

"No estamos donde queremos estar"

La lectura positiva que saca Aston Martin de los test de Bahréin

Pedro de la Rosa, embajador del equipo, afirma que han sido "capaces de recopilar muchos datos".

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty Images

Desde el circuito de Sakhir, Pedro de la Rosa ha hecho este viernes balance sobre cómo se han desarrollado estas tres jornadas de test en Bahréin.

Las mismas han estado marcadas por los repetidos problemas de fiabilidad del monoplaza, que terminaron con Fernando Alonso parando el coche en plena simulación de carrera y con Lance Stroll sumando apenas seis giros en ocho horas este viernes.

"Ayer tuvimos problemas relacionados con la batería en el coche de Fernando y desde entonces, se están llevando a cabo muchas simulaciones en nuestro banco de pruebas en Sakura y debido a esto y a que tenemos un número limitado de piezas", explica el embajador de Aston Martin.

Eso sí, también aporta una lectura positiva: "Pese a la falta de rodaje y kilometraje, sin duda, no estamos donde queremos estar, hemos sido capaces de recopilar muchos datos".

De hecho, el expiloto afirma que saben dónde deben mejorar: "Sabemos cuáles son las áreas en las que realmente nos tenemos que concentrar y mejorar en el coche, lo cual es muy positivo".

"Las nuevas regulaciones son muy desafiantes también, pero también fascinantes. Nunca iba a ser fácil, lo sabíamos, pero tenemos grandes recursos. Tenemos nuestro campus en Silverstone, Sakura trabajando sin parar para llevarnos a dónde queremos estar y tenemos que apretar. Tenemos unos días antes de Australia también. No estamos donde queremos estar, pero eso no significa que no completaremos nuestra misión", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. No son casos aislados, es violencia estructural: nueve víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  2. Marlaska llama al abogado de la víctima del exDAO y le propone abrir un canal directo de escucha
  3. La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein
  4. Irán anuncia que responderá "decisivamente" si Trump ataca el país: el presidente de EEUU amenazó con tomar una decisión en "10 días"
  5. La Asamblea de Venezuela aprueba por unanimidad la histórica ley de amnistía para presos políticos
  6. Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años