La lectura positiva que saca Aston Martin de los test de Bahréin

Pedro de la Rosa, embajador del equipo, afirma que han sido "capaces de recopilar muchos datos".

Desde el circuito de Sakhir, Pedro de la Rosa ha hecho este viernes balance sobre cómo se han desarrollado estas tres jornadas de test en Bahréin.

Las mismas han estado marcadas por los repetidos problemas de fiabilidad del monoplaza, que terminaron con Fernando Alonso parando el coche en plena simulación de carrera y con Lance Stroll sumando apenas seis giros en ocho horas este viernes.

"Ayer tuvimos problemas relacionados con la batería en el coche de Fernando y desde entonces, se están llevando a cabo muchas simulaciones en nuestro banco de pruebas en Sakura y debido a esto y a que tenemos un número limitado de piezas", explica el embajador de Aston Martin.

Eso sí, también aporta una lectura positiva: "Pese a la falta de rodaje y kilometraje, sin duda, no estamos donde queremos estar, hemos sido capaces de recopilar muchos datos".

De hecho, el expiloto afirma que saben dónde deben mejorar: "Sabemos cuáles son las áreas en las que realmente nos tenemos que concentrar y mejorar en el coche, lo cual es muy positivo".

"Las nuevas regulaciones son muy desafiantes también, pero también fascinantes. Nunca iba a ser fácil, lo sabíamos, pero tenemos grandes recursos. Tenemos nuestro campus en Silverstone, Sakura trabajando sin parar para llevarnos a dónde queremos estar y tenemos que apretar. Tenemos unos días antes de Australia también. No estamos donde queremos estar, pero eso no significa que no completaremos nuestra misión", ha zanjado.